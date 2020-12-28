Kıl Testere modelleri - En ucuz ve kaliteli kıl testereler

Kıl testere el becerisi düzeyinin en iyi hale getirilmesine yarayan bir üründür. Pratiklik sağlayıp ince işlerin kolay bir şekilde halledilmesinde etkili bir çözüm kaynağı olarak kullanılmaktadır. Kıl testereler birçok çeşidi bulunmaktadır. Kıl testereler ince yapıları ile ön plana çıkmaktadır. Hassasiyet gerektiren işlerin halledilmesini sağlar.

Kıl Testere Nedir?

Kıl testere, hassas işler için geliştirilmiş kalınlıkları milimetre cinsinden olan metallerden oluşan bir üründür. Ayarlı ya da ayarsız kıl testere olarak iki çeşitte bulunur. Kıl testere kola takılarak işlem yapılmaktadır. Testeresi ayrı kolu ayrı şekilde olup birleştirilmektedir.

Kıl Testere Ne İşe Yarar?

Kıl testere, ahşap, tahta, ince metal, alüminyum gibi hassasiyet gerektiren ürünlerin kesilmesini ve ince oyulmasını sağlamaktadır. Çoğu malzemeye şekil vererek bir sanat oluşturulmasını sağlayarak yapılan işlerin kolaylaştırılmasına yardımcı olmaktadır. Karton, mukavva ve kontrplak kesilme işlemlerini de kolaylıkla gerçekleştirmektedir. El sanatının gerçekleştirilmesini sağlar.

Kıl Testere Nasıl Kullanılır?

Kıl testere, ortalama olarak 30 - 40 cm boyutlarında olan, sapı bulunan, farklı boyutlarda olan bir üründür. Bu ürününün testeresi ayrı olup c şeklinde tasarlanmış bölüme takılıp vida ile sıkılmaktadır. Her yapılacak olan iş için farklı kalınlıklarda testere uçları seçilmelidir. Kıl testere kullanırken çok baskı yapılmamalı, uçların sağlamlığından emin olunmalı ve testerenin yönü doğru ayarlanmalıdır.

Kıl Testere Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Durumlar Nelerdir?

Kıl testere kullanırken dikkat edilmesi gereken durumların bazıları;

- Kıl testere ucu ters yöne takılmamalı

- Kıl uçlarının sivri olan kısmı sapa bakacak şekilde olmalı

- Kıl testere tezgahı mutlaka kullanılmalı

- Kıl testereye çok fazla baskı uygulanmamalı ( Baskı halinde uç kırılabilir)

- Kesilecek parçaların kalınlık durumlarına göre testere ucu kullanılmalı

- Metal için metale uygun, ağaç için ağaca uygun testere uçları kullanılmalı

- Testere uçları gergin bir biçimde olmalı

- Testere uçları takılırken iki kısım vidaları eşit bir şekilde sıkılmalı

- Kıl testereler kullanım amaçları dışında kesinlikle kullanılmamalı

- Kıl testere kullanırken açılara dikkat edilmelidir

Kıl Testere Parçaları Nelerdir?

Kıl testerenin parçaları;

- Anten kelebeği - Vida - Testere Ucu - Kelebekli Vida - Testere sapı - Gövde

Kıl Testerenin Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir?

Kıl testere ince, hassas ve oymalı işlerde kullanılır. Ahşap ve metal işlerinde de kullanılıp ayrı uçları bulunmaktadır. Gemi modelciliği, ahşap el sanatı, metal şekillendirme, naht sanatı, kontrplak kesilmesi gibi işlerde de kullanılır. Ayrıca ahşaptan kızak, tepsi, peçetelik, duvar saati, kalemlik, maket ev yapımı gibi birçok alanın vazgeçilmez ürünüdür.

Kıl Testere Çeşitleri Nelerdir?

Kıl testere çeşitleri üzerinde hangi malzemeler için uygun olduğu yazmaktadır. Bu çeşitlerin kullanımında çok önemlidir. Hangi malzemeye uygun testere ise o malzeme dışında kullanılmamalıdır. Aksi taktirde kırılmalar, esnemeler meydana gelebilir.

- Büyük boy testere

- Küçük boy testere

- Ayaklı kıl testere

- Elektrikli kıl testere

- Tek yön dişli kıl testere

- Spiral dişli kıl testere

Tek yön dişli testere ile herhangi bir kesim işi mükemmel derecede sonuç vermektedir. Doğru uç kullanılması ile birlikte istenilen sonuçlar daha da belirginleşmektedir. Tek yön dişli kıl testere diğer testerelere göre daha sık kullanılmaktadır. Testere kolu aşağıya doğru çekilme hareketi ile çalışmaktadır.