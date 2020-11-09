Katlanır Masa modelleri - En iyi, ucuz kaliteli katlanır masa fiyatları ve tavsiyeleri

Masa kelimesi İtalyanca kökenli, katlanma veya katlanır kelimeleri ise Arapça kökenlidir. Katlanır masa kelimeleri ise, bir destek yardımı veya birkaç ayak üzerinde duran geniş ve düz tabla şeklindeki eşyaya denilmektedir.

Katlanır Masa Nedir?

İç içe geçebilen ayakları bulunan veya tek destek ile kurulabilen düz bir tablaya sahip ev veya bahçe mobilyası olarak adlandırılmaktadır. Farklı materyallerden üretilen katlanır masalar, günümüzde ev, iş yeri, bahçe, toplantı alanları, davet alanları ve kamp gibi pek çok yerde kullanıma uygundur.

Katlanır Masa Ne İşe Yarar?

Dar alanların kurtarıcı olan katlanır masalar, mutfakta yemek yerken veya karşılıklı iki kişi kahve içerken oldukça kullanışlı bir eşyadır. Hem alandan tasarruf etmenizi sağlar hem de gideceğiniz farklı yerlerde konforlu biçimde kullanmanıza fırsat vermektedir.

Katlanır Masa Nasıl Kullanılır?

Genellikle katlanabilen masaların tablalarının alt kısımlarında ayaklarının oturmasına destek olan parçalar bulunmaktadır. Bu parçadan kolayca tutarak ayakların açılıp kapanması sağlanmaktadır.

Katlanır Masa Ne Amaçla Kullanılır?

Kamp yerlerinde ve yazlık mekânlarda deniz kenarında bir şeyler içerken veya yemek yerken eşyalarınızın rahatlıkla üzerine konulması için üretilmiştir. Kolayca kapanıp açılabildiği için arabada veya evde kullanım alanınızı genişletmenize yardımcı olmaktadır.

Katlanır Masa Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Katlanır masalar farklı renk ve malzemelerden üretilmektedir. Bu malzemelerin özelliklerine göre tamamen kapanabilen veya çift taraflı kapanabilen modelleri bulunmaktadır. Plastik ve masif ağaçtan üretilmiş katlanır masalar bahçede sıkça kullanılmaktadır. Boyutlarına göre fiyat aralığı 50 TL ile 800 TL arasında değişmektedir. Piknik masalarının da katlanabilir özellikte olması dar balkona sahip insanların işini kolaylaştırmaktadır. Tamamen kapanabilen veya yarı kapanan modeller bulunmaktadır.

Katlanır Masa Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Mutfak için katlanır masa satın almak isteyen kişiler, ahşap veya plastik katlanır masa tercih etmemelidir. Çünkü ısı ve neme karşı dayanıklı olmadıklarından aşınma ile karşılaşabilirsiniz. Metal masalar, balkon veya bahçe için uygun olmamaktadır. Daha çok iç mekanlarda kullanıma uygundur. Mutfak için ideal olan metal masalar katlanarak hareket alanınızı artıracaktır. Ayrıca ailedeki kişi sayısı, katlanır masayı almayı düşündüğünüz alan ve kullanım amacınıza göre satın alırken dikkat edilmesi gereken kriterler sıralanmaktadır.