Karne hediyeleri - En güzel teknolojik karne hediyesi fikirleri

Yeni nesil teknoloji ile üretilen cihazlar telefon, laptop ve tabletlerle uyumludur. Pratik ve uzun ömürlü kullanımlar için uygun standartlara sahip olan ürünlerin garanti süresi 2 ile 4 yıl arasında değişiyor.

Teknoloji Ürünleri Nelerdir?

Teknoloji ürünlerinin başında akıllı telefon, telefon tutucu ve tabletler için özel üretilmiş stantlar geliyor. Son yıllarda hem çocukların hem de yetişkinlerin büyük rağbet gösterdiği akıllı bileklikler de bu kategorinin büyük ilgi gören ürünleri arasında. Led ışıklı okuma gözlükleri, 3D ekran büyütücüler ve ahtapot tripotlar da öğrencilere karne hediyesi olarak alınabilir.

Teknoloji Ürünleri Nasıl Çalışır?

Yenilikçi teknoloji ile üretilen cihazlar kısa sürede şarj olup kullanıma hazır hale geliyor. Gerekli ayarlamalar menüye girilerek yapılabilir. Akıllı bileklikler ve saatleri telefona bağlayarak kullanmak da mümkün.

Teknoloji Ürünleri Kaç Taksir?

Karne hediyesi olarak alınabilecek teknolojik cihazlar kampanyalı ürünler kategorisinde yer alıyor. Alıcılar 9 aya varan taksit fırsatlarından faydalanarak sipariş verebilir. Belli bir fiyat aralığının üstünde alışveriş yapanlara ise kargo ücretsiz gönderiliyor.

En Güzel Teknolojik Karne Hediyeleri Hangileri?

1- Okuma gözlükleri:

Led ışıklı okuma gözlükleri öğrencilere alınabilecek en orijinal hediyelerin başında geliyor. Kamplarda ve yolculuklarda, rahat bir şekilde kitap okunmasını sağlayan bu gözlüklerin 2 ve 4 pille çalışan çeşitleri mevcut. Led ışık olduğu için gözleri yormaz ve tasarrufludur. Akıllı teknoloji ile üretilen okuma gözlüklerinde ışık, sayfanın tamamına eşit dağılır. Pil ömrü 90 - 100 saat arası değişen gözlüklerin garanti süresi ise 3 yıldır.

2- Led ışıklı çantalar:

İlköğretimde okuyan öğrenciler için özel olarak üretilmiş led ışıklı çantalar bir diğer seçeneği oluşturuyor. Kız öğrenciler için pembe, turuncu ve turkuaz, erkek öğrenciler içinse lacivert, mavi ve yeşil renkli çantalardan biri sipariş edilebilir. Telefonla da sipariş edilebilen led ışıklı teknolojik çantalarda da alıcılara ile %30 arasında değişen indirim fırsatları sunuluyor.

3- Akıllı bileklikler:

Telefona bağlanarak kullanılabilen bluetooth özellikli akıllı bileklikler, birçok farklı özelliği bünyesinde barındırıyor. Bu bileklikler ile telefona gelen aramalar cevaplandırılabilir ve mesajlar okunabilir. Türkçe menüsü sayesinde ekstra kullanım kolaylığı sağlayan bilekliklerden sosyal medya bildirimlerini takip etmek de mümkün.

Öğrenciler ders ve sınav programlarının listesini bu teknolojik cihazlarla yapabilir. Akıllı bilekliklerin en yeni özelliklerinden bir diğeri ise titreşimli hatırlatıcıdır. Adım sayma ve nabız ölçme özellikleri de bulunan bilekliklerde 10'a yakın renk seçeneği de mevcut. En çok beğenilen ve tercih edilen renkler ise siyah, turkuaz ve yeşil.

4- Ahtapot Tripotlar:

Özellikle fotoğraf çekmeyi seven öğrencilere alınabilecek en güzel hediyelerden biri ahtapot tripotlar. 360 derece dönebildiği için bu ismi alan tripotlar, fotoğraf çekme keyfini üst seviyelere çıkarıyor. Sadece dikey değil yatay çekimlerde de kullanılan ahtapot tripotlar ergonomik bir yapıya sahiptir. Küçük ve hafif olması nedeniyle her yere kolayca taşınabilir. Akıllı telefonlar ve dijital fotoğraf makineleri ile uyumlu olan bu ürünler 1 yıl garantili. Telefon tutucular ile birlikte sipariş edildiği takdirde takdirde alıcılara &40'lık indirim fırsatları sunuluyor.

Öğrencilere karne hediyesi olarak alınabilecek diğer teknolojik ürünler: Çok fonksiyonlu akıllı saatler, E-book ve tabletler için özel üretilmiş ayaklı stantlar, ışıklı dokunmatik kalemler ve android telefonlarla uyumlu çalışan yazıcılar.