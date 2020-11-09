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Ev, Ofis & Yaşam
Haber Giriş: 09.11.2020 - 04:58 | Son Güncelleme:

Kamp Çadırı modelleri - En iyi, ucuz kaliteli kamp çadırı fiyatları ve tavsiyeleri

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Kamp Çadırı modelleri - En iyi, ucuz kaliteli kamp çadırı fiyatları ve tavsiyeleri
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Taşıma çantaları ve cep sobaları ile birlikte satışa çıkarılan kamp çadırları, farklı renklere ev sahipliği yapıyor. 10'dan fazla renk seçeneğinin sunulduğu tek ve çift kişilik çadırlar fiyat farkı olmaksızın, anında sipariş edebilir. En yeni, kaliteli ve ucuz kamp çadırı modelleri hangileri? Sizin için araştırdık.

Su geçirmeyen, tam otomatik çadırlar, büyük rağbet gören modellerin başında geliyor. 1 dakika içerisinde kurulan kamp çadırlarının su geçirmezlik kat sayısı oldukça yüksektir. Rüzgara karşı da dayanıklı olduğu için büyük bir kullanım kolaylığı sağlar. Çadır ile birlikte hamak, çakmaklı kartuş ve dürbün gibi kamp aksesuarları da aynı kategoriden satın alınabilir.

 Kamp Çadırı Nedir?

 Kamp çadırı, açık hava etkinliklerinde kullanılmak üzere imal edilmiş sökülebilir bir barınak türüdür.

 Kamp Çadırı Hangi Amaçla Kullanılır?

 Avcılık ve balıkçılık gibi etkinliklerde uyuma ve dinlenme gibi temel ihtiyaçları karşılamak için kullanılır. Kişileri olumsuz hava şartlarından ve haşerelerden korur.

 Kamp Çadırı Nasıl Kullanılır?

 Kamp çadırları, ürün içeriğinde yer alan ve ''pole'' adı verilen direklerle kurulur. Tam otomatik çadırların kurulumu ise çok daha basittir. Havaya atıldığında açılan bu kamp çadırlarının sökülmesi de pratik olduğu için sıklıkla tercih ediliyor.

 Kamp Çadırı Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

 1- Sazan Çadırı:

 İlk seçenekler arasında son derece dayanıklı bir çadır türü olan sazan çadırları yer alıyor. Pvc zemini sayesinde en soğuk kış günlerinde bile sıcak tutar. Fileli koruması sayesinde hem çadırın havalanmasını hem de haşerelerin içeri girmesini engeller. Bu ürünler, kamp dışında festival ve çeşitli etkinliklerde de kullanılabilir.

 2- Tavanlı Kamp Çadırı:

 Ön kısmında tente bulunan tavanlı kamp çadırları polyester kumaştan imal ediliyor. Bu ürünlerde de yeşil, turuncu, mavi ve beyaz gibi renk seçenekleri mevcuttur.

 Diğer kamp çadırı çeşitleri şunlardır:

 Kendinden ışıklı kamp çadırları

 Bungalov tipi kamp çadırı

 Tek ve çift pencereli çadırlar

 İki odalı ve içten kurmalı çadırlar

 Kamp Çadırı Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

 Kamp çadırlarının ölçülerine ve teknik özelliklerine dikkat edilmelidir. Siparişi onaylamadan önce ürün görselleri incelenmeli ve en havadar ürünlerden biri seçilmelidir. Örneğin 2 kişilik bir çadır satın almak isteyenler ürün karşılaştırması yapmalı. Çünkü kamp çadırlarında ölçüler standart olmuyor. 2 kişilik çadırlardan biri diğerine göre çok daha geniş ve kullanışlı olabilir.

 Çadırların imalatında kullanılan kumaşların kalitesi de son derece önemli. İnce ve kalitesiz kumaşlardan üretilen kamp çadırları yağmurlu ve rüzgarlı havalarda yırtılabilir.

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