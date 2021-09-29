Gülben Ergen’den yeni reklam anlaşması

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Bir sanatçı ve anne olarak iyi uykunun öneminin farkında olduğunu söyleyen Gülben Ergen, şöyle konuştu: “Uykuma dikkat ederim, düzenli uyumaya çalışırım. Bu anlamda herkes iyi uyusun diye yola çıkan Puffy ile el ele yürümekten çok mutluyum.”

Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın ise şunları söyledi: “Herkesi hayal ettiği iyi uykuyla buluşturmak için yola çıkan Puffy’yi Türkiye’nin en sevilen isimlerinden Gülben Ergen ile tanıtmak istedik. Yatak, baza, başlık setlerive yastık - yorgandan oluşan ürün ailemizi Gülben Ergen ile birlikte tüketicilerle buluşturacağız. Puffy’nin tüm reklamlarında Gülben Ergen’i göreceksiniz” dedi.