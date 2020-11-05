Gardrop modelleri - En iyi, ucuz kaliteli gardrop fiyatları ve tavsiyeleri

Raylı dolaplar çok amaçlı kullanımlar için ideal standartlara sahiptir. Her birinde gömlek, ceket ve elbise gibi kırışmaması gereken kıyafetler için askılık bölümü mevcuttur. Bunun dışında, büyük gardırop modellerinde ayakkabıları, çorapları, havluları ve yastıkları koymak için ayrı ayrı bölmeler yer alıyor. Garanti süreleri 3 ile 6 yıl arasında değişen bu ürünler, diğer mobilyalar gibi taksitle satın alınabilir.

Gardırop Nedir?

Gardırop, çok amaçlı bir giysi dolabıdır. Farklı elbise ve aksesuarlar için birçok bölmesi bulunan gardıroplar, her evde bulunması gereken mobilyalardan biridir.

Gardırop Ne İşe Yarar?

Raylı dolapların en önemli işlevi, birçok farklı giysiyi tek bir yerde toplamasıdır. Odaların çok daha düzenli ve dekoratif görünmesini sağlar. Her kıyafet farklı bir bölmede olduğu için kişiler aradıkları kıyafetleri rahatlıkla bulabilir.

Gardırop Nasıl Kullanılır?

Gardırop düzenlerken dikkat edilmesi gereken birkaç püf nokta var. Örneğin gömlek ve kravatlar ayrı bir bölmede, ceket ve pantolonlar ise ayrı bir bölmede olmalıdır. Bu sayede karmaşanın önüne geçilir ve gardıroplar çok daha düzenli kullanılabilir.

Sık sık kombin yapılan takımlar da tek bir yerde toplanabilir. 8 ve 10 kapılı gardıroplar yazlık ve kışlık kıyafetlerin tamamını alacak büyüklüktedir. Bu kıyafetler de ayrı bölmelerde tutulmalıdır.

Gardırop Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Sürgülü ve kapaklı gardıroplar:

Evlerde sıklıkla tercih edilen sürgülü - kapaklı elbise dolaplar genelde ahşap malzemeler kullanılarak üretiliyor.

Aynalı gardıroplar:

Çam ve ceviz ağacından imal edilen aynalı gardıroplar hem uzun ömürlü hem de estetik bir görünüme sahiptir.

Diğer gardırop modelleri: 2 Kapılı MDF Elbise Dolapları, Metal Profilli Bez Gardıroplar, Şifonyerli Gardırop, Çekmeceli ve Raflı Dolaplar

Gardırop Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Öncelikli olarak hangi oda için alınacaksa ona uygun bir gardırop modeli bakılmalıdır. Örneğin tek çocuklu aileler genç odaları için 2 ya da 4 kapılı gardırop modellerinden birini seçebilir. Yatak odası için alınan elbise dolaplarında ise bölme ve çekmece sayısı daha fazla olmalıdır.

Bunun dışında fiyat performans oranına ve garanti süresine bakmakta fayda var. Gardıroplar, uzun yıllar boyunca kullanıldığı için ucuz ve kalitesiz olan modeller tercih edilmemelidir.