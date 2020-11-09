Fon Perde modelleri - En iyi, ucuz kaliteli fon perde fiyatları ve tavsiyeleri

Fon perde, perde takımının tamamlayıcısı olarak görülen bir parçadır. Drape fon perde şeklinde isimlendirildiği de olmaktadır.

Fon Perde Nedir?

Fon perde, genellikle tül perdelerin sağ ve sol köşelerine dekor amaçlı takılan parçalardır. Her türlü kumaş ile yapılabilen fon perdeler mekana farklı bir hava katmak için kullanılır.

Fon Perde Ne İşe Yarar?

Son yılların vazgeçilmez mekan parçalarından olan fon perdeler genellikle tasarımsal açıdan tamamlayıcı olarak kullanılır. Ancak, özel bir ölçüm alınarak yaptırılan fon perdelerin güneşlik olarak kullanılması da mümkündür. Bu tarz fon perde kullanımına en sık otel mekanlarında rastlanmaktadır.

Fon Perde Nasıl Kullanılır?

Fon perde, içerdiği mekanizmaya bakılarak farklı şekillerde kullanılabilmektedir. Bu bağlamda, sıradan fon perdeler, tülün sağ ve sol tarafına ve en bakımından kısa olacak şekilde takılır. Sonrasında de fon perde tutucusuyla şekillendirilir. Mekanizmalı fon perdeler ise kruvaze perde şeklinde kullanılabilmektedir.

Fon Perde Ne Amaçla Kullanılır?

İsteğe bağlı olarak tek kanat ya da çift kanat şeklinde kullanılabilen fon perdelerin amacı dekorasyona şıklık katmaktır. Fon perdeden istenen sonucun alınabilmesi içinse hem mekanın renk uyumu hem de perde boyutlarına dikkat edilmelidir.

Fon Perde Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Ev ihtiyaçlarıyla doğru orantılı olarak perdeler kategorisindeki ürün modelleri de artmıştır. Bu kapsamda, mekanizma ve kumaş türü bakımından sayısız fon perde seçeneği ile karşılaşmak mümkündür. Düz ve desenli olarak tercih edilebilecek fon perdelerde güneşte solmayan malzeme kullanılması dayesinde, büyük bir avantaj sağlanmış olmaktadır.

Fon Perde Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Fon perde satın alınırken, perde takımıyla sağlanacak uyum göz önüne alınarak kumaş seçimi yapılmalıdır. Bu bağlamda, sade tüller için fon perde seçerken yine tül kumaşlar tercih edilebilir. Salon tarzı klasik mekanlarda ise ağır kumaş türlerine yönelmek mümkündür. Fon perdenin alttaki kumaşla aynı boyda bitirilmesi de dikkat edilmesi gereken diğer bir detaydır. Mekanizmalı bir fon perde tercih ederken de yıkama konusunda bazı ekstra iş yükü eklenebileceği göz önüne alınmalıdır.

Fon Perde Fiyatları Nasıldır?

Fon perde fiyatları; mekanizma, uzunluk ve perde kumaşına bağlı olarak fiyatlandırılmaktadır. Bu bağlamda, her bütçeye ve ihtiyaca uygun fon perde seçimi yapmak mümkündür.