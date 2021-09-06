Eğitime destek içini anlamlı işbirliği

Hepsiburada ve TEGV iş birliğiyle çocuklara nitelikli eğitim desteği sağlamak ve eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmak üzere başlatılan bu seferberlik hareketinde, platformda bulunan TEGV mağazasında satılan TEGV ürünlerinin yanı sıra 20, 50, 100 ve 150’şer TL’lik dijital destek kartları da yer aldı.

Hepsiburada CMO’su Ender Özgün “TEGV ile birlikte işbirliği yaparak 2500 çocuğun 1 yıllık eğitim masraflarını karşılamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu seferberliği daha da büyütmek için tüm müşterilerimiz ve paydaşlarımızı da destek vermeye davet ediyoruz. Sosyal sorumlu marka anlayışımız kapsamında, ayda milyonlarca ziyarete ev sahipliği yapan platformumuzda, iş ortaklarımızla birlikte sene içinde yeni inisiyatifleri de hayata geçirerek eğitim için katkımızı sürdürmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ise, “Pandemi döneminde etkinlik noktalarımızın kapalı olması nedeniyle çocuklarımızdan fiziki olarak ayrı kaldık ancak programlarımızı dijital platforma taşıyarak uzaktan eğitimlerle etkinliklerimize devam ettik. Okullarla birlikte bizim de etkinlik noktalarımızı açmaya hazırlandığımız bu dönemde Hepsiburada’nın başlatmış olduğu “Hepsi Okula” kampanyası ile daha çok çocuğumuzu nitelikli eğitimle buluşturabilecek olmaktan dolayı çok mutluyuz. Aynı zamanda Hepsiburada.com platformu bünyesindeki TEGV mağazamızda satışa sunulan ürünlerimiz de çocuklarımızın eğitimlerine katkıda bulunacak. Bu değerli iş birlikleri için Hepsiburada’ya ve kampanyaya destek verecek müşterileri ile paydaşlarına çocuklarımız adına çok teşekkür ederiz” dedi.