Duvar Saati fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli duvar saati modelleri ve tavsiyeleri

Ahşap ve pleksi aynadan imal edilen duvar saatleri de her bütçeye uygun olduğu için sıklıkla satın alınıyor. Çocuk ve genç odaları içinse orijinal tasarımlı saatler tercih edilmektedir. Sulu boya paleti, güneş, nota ve çaydanlık biçimindeki modellerde %20 ile %30 arasında değişen indirim fırsatları mevcut.

Duvar Saati Nedir?

Diğer saatlere oranla boyutu çok daha büyük olan, genelde ahşap, pleksi ve cam gibi malzemelerden imal edilen saatlere duvar saati denir. Bu ürünler ''mekanik'' ve ''dijital'' olmak üzere ikiye ayrılır. Günümüzde daha çok dijital saatler tercih edilmektedir.

Duvar Saati Ne İşe Yarar?

Saatin kaç olduğunu öğrenmek için baktığımız duvar saatleri günümüzde daha çok dekorasyon amaçlı kullanılmaktadır.

Duvar Saati Nasıl Kullanılır?

Duvar saatlerinin çalışması için bir ya da iki pil yeterlidir. Geçtiğimiz yıla satışa çıkarılan dijital duvar saatlerinin diğer modellerden farkı ise şarj edilebilir olmasıdır.

Duvar Saati Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

1- Kişiye Özel Tasarım Duvar Saatleri:

İlk seçenekler arasında kişiye özel tasarımlı saatler geliyor. Alıcılar sipariş aşamasında istedikleri desen ve motifleri mağazaya bildirebilir. Bunun dışında özel günler için hediyelik eşya düşünenler de duvar saatlerine istedikleri yazıyı ekleyebilir.

2- Gerçek Camlı Saatler:

Evlerin salonlarında ve yemek odalarında sıklıkla kullanılan bu saatler, 2020 yılının en çok satan modelleri arasında yer alıyor.

3- Ahşap Halatlı Duvar Saatleri

Sadece evlerde değil iş yerlerinde de tercih edilen ahşap halatlı saatlerin garanti süresi 2 yıldır. Estetik bir görünüme sahip olan bu ürünler, rustik bir şekilde dekore edilmiş evlerde de kullanılabilir. Sessiz akar mekanizması ile birlikte en az diğer saatler kadar fonksiyoneldir.

Duvar Saati Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Duvar saatlerinin hangi malzemeden imal edildiğine dikkat etmekte fayda var. Ahşap saatler, plastik olan modellerden çok daha estetik bir görünüme sahip olup fiyatları neredeyse aynıdır. Bunun dışında rakamların net ve okunaklı olmasına özen gösterilmelidir. Özellikle evde yaşlı veya çocuk varsa, Roma rakamlı saatler tercih edilmemelidir. Odadaki diğer mobilya ve aksesuarların rengiyle uyumlu saatler satın alınabilir.