Duş Perdesi modelleri - En ucuz ve kaliteli duş perdeleri

Farklı desenlere ev sahipliği yapan duş perdeleri, banyoların çok daha dekoratif görünmesini sağlıyor. Tek ve çift kanatlı perdelerde beyaz, süt mavisi ve krem gibi renkler oldukça revaçta. Bunun dışında sarı, su yeşili ve kırmızı duş perdeleri de aynı kategoriden sipariş edilebilir. 24 saat içerisinde kargoya verilen ürünlerin tahmini teslimat süresi ise 3 iş günüdür.

Duş Perdesi Nedir?

Duş perdesi, banyoların hem temiz kalmasını hem de çok daha dekoratif görünmesini sağlayan bir aksesuardır.

Duş Perdesi Ne İşe Yarar?

Yıkanabilir kumaşlardan imal edilmiş olan duş perdeleri uzun süreli kullanımlar için idealdir. Bu aksesuarlar, banyoların çok daha derli toplu görünmesini sağlıyor. Küvet ve duşakabindeki sıcaklığın dağılmasını önleyen duş perdeleri su geçirmediği için de son derece kullanışlıdır.

Duş Perdesi Nasıl Temizlenir?

Yeni çıkan duş perdelerinin birçoğu çamaşır makinesinde yıkanabilir. Bunun dışında 2 -3 günde bir perdeler sirkeli bez ile silinebilir.

En Ucuz Duş Perdesi Modelleri Hangileri?

1- Çiçek Desenli Duş Perdeleri

İlk seçenekler arasında papatya ve gül desenli duş perdeleri yer alıyor. Canlı bir görünüme sahip olan desenler, 3D baskı teknolojisi ile üretildiği için solmaz. Yüzde yüz yerli üretim olan bu perdelerin fiyatları her bütçeye uygundur. Alıcılar vade farkı olmaksızın 6 aya varan taksit imkanlarından faydalanarak çiçek desenli duş perdelerini sipariş edebilir.

2- Manzaralı Duş Perdeleri

Deniz, ağaç ve dağ manzaralı duş perdeleri banyoların dekoratif ve orijinal görünmesini sağlıyor. Polyester kumaşından imal edilen perdelerin garanti süresi 1 yıldır. Leke tutmayan özel kumaşı sayesinde temizliği kolaydır. Nemli bir bezle kolayca silinebilir. Dijital baskı kalitesinde üretilen duş perdelerinin göl, şelale ve gökyüzü manzaralı çeşitleri de mevcuttur. Perdeler çamaşır makinesinde yıkansa bile desenler solmaz ve uzun yıllar boyunca ilk günkü kalitesinde kullanılabilir.

En Kaliteli Duş Perdesi Modelleri Neler?

1- Çift Kanatlı Duş Perdeleri

Kullanımı pratik olduğu için diğer modellere oranla daha çok tercih edilen çift kanatlı duş perdeleri 2020 yılının çok satan aksesuarları arasında yer alıyor. Bu ürünleri askı ve paspas takımı ile birlikte sipariş edenler, %20'ye varan indirim fırsatlarından yararlanabilir. Sade tasarımlardan hoşlananlar için tek ve çift renkli perde modelleri mevcuttur. Beyaz - mavi ve krem - yeşil gibi uyumlu renklerin bir arada kullanıldığı duş perdeleri, telefonla da sipariş edilebilir.

2- 3D Baskılı Duş Perdeleri

3D baskılı duş perdeleri birçok farklı renge ve desene ev sahipliği yapıyor. Etnik desenli modellerde hardal, parlement mavisi ve su yeşili gibi alternatif renkler mevcuttur. Retro perdelerde yer alan çizim efektleri ve kelebek motifleri oldukça beğeniliyor. Denizkızı, tek boynuzlu at ve kuş desenli duş perdele için de ''banyo aksesuarları'' kategorisine tıklamak yeterli. Alıcılar ürün görsellerini inceleyip fiyat karşılaştırması yaptıktan sonra beğendikleri ürünleri telefonla ve internet üzerinden sipariş edilebilir.

3- Mermer Desenli Duş Perdeleri

Mermer desenli duş perdeleri, iz yapmayan polyester kumaşından imal edilmiştir. Diğer modellerde olduğu gibi bu perdelerin de tek ve çift kanatlı olan çeşitleri mevcut.

Diğer seçenekler arasında kaplan, flamingo, at, balon ve kalp desenli duş perdeleri yer alıyor.