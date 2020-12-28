Dumansız Mangal modelleri - En ucuz ve kaliteli dumansız mangallar

Barbekü olarak da kullanılabilen dumansız mangallarda siyah ve gri dışında pembe, mor ve turuncu gibi alternatif renkler de bulunuyor. Sipariş etmeden önce aynı ürünü alıp kullanmış müşterilerin yorumlarını okumak ve ürün hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak mümkün. Stokta olma durumuna göre 24 saat içerisinde kargoya verilen dumansız mangalların teslimat süresi 2 iş günüdür. Kredi kartı kullanmayanlar kapıda ödeme seçeneğine tıklayarak siparişlerini tamamlayabilir.

Dumansız Mangal Nedir?

Dumansız mangal, yeni nesil teknolojiyle üretilmiş, pille ya da elektrikle çalışan mangal çeşitleridir. Etleri daha hızlı pişirdiği için son yıllarda kullanım oranı artmıştır.

Dumansız Mangal ile Neler Pişirilebilir?

Şu an 140'tan fazla ülkede kullanılmakta olan mangalların en önemli özelliği etleri kısa sürede ve lezzetli bir şekilde pişirmesidir. Dumansız mangallar ile tavuk ve pirzola dışında köfte ve balık pişirilebiliyor.

En Ucuz ve Kaliteli Dumansız Mangal Modelleri Hangileri?

1- Fanlı Dumansız Mangal Modelleri:

Yapı market ve bahçe kategorisinde yer alan fanlı mangallar, birçok yeni özelliği bünyesinde barındırıyor. Bu özelliklerden biri fanının pille çalışmasıdır. Biten piller şarj edildikten sonra tekrar kullanılabilir. Etleri çiğ bırakmadan ve yakmadan, istenildiği gibi pişiren cihazlarda sadece et değil patates, soğan ve biber gibi sebzeler de pişirilebiliyor.

Ergonomik bir yapıya sahip olan fanlı mangallar, her yere kolayca taşınır. Garanti süresi 2 yıl olsa da uzun yıllar boyunca kullanılabilir. Duman çıkarmadığı gibi kıvılcım da atmaz. Bu sayede hızlı ve güvenli bir şekilde kullanılabilir.

2- Kapaklı ve Elektrikli Mangal Modelleri

Dumansız mangal ürünlerinde bir diğer seçeneği kapaklı ve elektrikli mangallar oluşturuyor. İç kısmı teflon kaplama olduğu için, pişirilen etlerin uzun süre sıcak kalmasını sağlıyor. Kapaklı mangalların en önemli özelliği ise bulaşık makinesinde yıkanabiliyor olması. Tepsisini çıkarıp silmek de mümkündür.

Elektrikli mangallarda her et için ayrı bir pişirme ısısı vardır. Isı ayarları kullanma kılavuzuna bakılarak pratik bir şekilde yapılabilir. Kullanıcılar camlı kapağın üzerinden etlerin pişip pişmediğini kontrol edebilir. Anlaşmalı bankaların kartlarını kullananlar, 9 aya varan taksit olanaklarından faydalanarak siparişlerini tamamlayabilir.

Dumansız Mangal Fiyatları Ne Kadar?

Alıcılara %20 ile %25 arasında değişen indirim fırsatlarıyla sunulan dumansız mangalların fiyatları her bütçeye uygundur. Fırsat ürünleri reyonunda yer alan mangallar, birçok hediye ile birlikte alıcıların adreslerine gönderiliyor.

1- Kömür Hediyeli Dumansız Mangal Modelleri

Kömür hediyeli dumansız mangallar 4 mevsim kullanılabilir. Köfteleri 15, balıkları ise sadece 5 dakikada pişiren bu ürünlerin üretiminde insan sağlığına zararlı hiçbir materyal kullanılmamıştır. Tamamen çevre dostu olan dumansız mangalları alt kısmı diğer mangallar gibi ısınmaz. Bu özelliği sayesinde yangın riskini sıfıra indirir.

Kömür hediyeli mangallar sadece internetten değil Whatsapp üzerinden ve telefonla da sipariş edilebiliyor. Öğlen 14.00'a kadar yapılan siparişlerde ürün aynı gün kargoya verilmektedir.

2- Çanta Hediyeli Dumansız Mangallar

Müşteriler, çanta hediyeli dumansız mangalları da uygun fiyat garantisiyle satın alınabilir.. Dumansız mangal ve sac tavadan oluşan ikili setlerden birini sipariş edenlere kargo ücretsiz gönderiliyor. Çantası ile birlikte rahatlıkla taşınan bu ürünler bahçe ve mutfaklarda da kullanılabilir. Pişirme jeli ile birlikte etlerin kısa sürede hazır olmasını sağlayan mangallar, yapı, market, bahçe kategorisinin çok satan ürünleri arasında yer alıyor.