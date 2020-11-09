Döküm Tava fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli döküm tava modelleri ve tavsiyeleri

Döküm tavalar kalitesi ve sunduğu özellikler ile beraber günümüzde oldukça fazla değerlendiriliyor. Özellikle evlerde farklı yiyecekleri pişirmek veya ısıtmak amaçlı büyük bir görünüme sahiptir. Profesyonel bir anlayış içerisinde birçok işyerinde veya mekanda da kullanılmaktadır.

Döküm Tava Nedir?

Eriyik demirin tava biçiminde tek bir parça halinde dökülmesi ile hazırlanmış olan ürünlere döküm tava denir. Bu özelliği ile beraber birçok ayrıcalık tanıyan döküm tavalar, günümüzde yaygın şekilde değerlendiriliyor.

Döküm Tava Ne İşe Yarar?

Döküm tavalar özellikle ısıyı eşit oranda dağıtması ve ısıyı uzun süre muhafaza etmesi sebebiyle kullanılmaktadır. Bu iki özellik sayesinde yiyecekler çok daha sağlıklı bir şekilde pişirmekte veya ısıtılmaktadır.

Döküm Tava Nasıl Kullanılır?

Döküm tava kullanımı oldukça kolaydır. Herhangi bir artı işlem yapmaya gerek olmadan, biraz yağ dökmek suretiyle birçok değişik yiyeceğin pişirilmesi ya da ısıtılmasında değerlendirilebilir. Ayrıca bazı döküm tavalar kapağa sahip oldukları için, etkin şekilde muhafaza ederek uzun bir süre sıcak kalmasına olanak vermektedir.

Döküm Tava Ne Amaçla Kullanılır?

Döküm tava birçok farklı et çeşidini pişirmek, yumurta pişirmek ya da farklı yiyecekleri ısıtmak amaçlı kullanılmaktadır. Teflon ve çelik tavalara göre daha ağırdır. Ancak her türlü yiyeceğin daha sağlıklı bir şekilde pişirilmesi ve ısıtılmasında önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Özellikle tüm yiyecekleri eşit oranda dağıtılması ve uzun süre ısısının korunması sebebiyle yaygın olarak değerlendirilmektedir.

Döküm Tava Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Gerçek bir mekanda pişirilen veya ısıtılan yiyecekleri aynı şekilde elde edebilmek için, farklı modellere sahip birçok döküm tava kullanılmaktadır.

- Özel gözleme demir döküm tavası

- Metal saplı ızgara demir döküm tavası

- Döküm granit sahan seti

- Alüminyum döküm tava

- Tabanı düz veya tırtıklı döküm tavalar

Genel olarak bu özellikleri kapsamında farklı model tasarımları ile birçok çeşidi yer almaktadır.

Döküm Tava Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Döküm tava satın alırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus saf veya kaplama olup olmadığıdır. En sağlıklı ve kaliteli döküm tava çeşitleri üzerinde hiçbir kaplama bulunmaz. Aynı zamanda kulp kısımlarının kalitesi, markası ve kullanım amaçları dikkat edilmesi gereken hususlardır.