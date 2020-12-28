Doğum Günü Hediyeleri - Erkeğe, kadına ve çocuğa en güzel teknolojik doğum günü hediyesi önerileri

2'li ve 3'lü set olarak satılan ve özel hediye kutusu ile birlikte gönderilen ürünler de mevcut seçenekler arasında yer alıyor. Kulaklık ve hoparlör seti bu yılın en çok satan teknoloji setlerinden biri. Diğer seçenekler de ürün görselleri ile birlikte incelenebilir, fiyat karşılaştırması yaptıktan sonra anında sipariş edilebilir.

Erkeğe En Güzel Teknolojik Doğum Günü Hediyeleri

1- Akıllı Saatler:

Akıllı saatler, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da çok satan aksesuarlar arasında yer alıyor. Bu ürünler, uyku sağlığını kontrol eden yazılımı dışında, nabız ve adım sayma, hatırlatıcı, takvim ve titreşimli alarm gibi özelliklere sahip. Diğer saatler gibi Bluetooth özellikli akıllı saatler Android telefonlarla uyumludur.

Satın almadan önce ek ücret ödeyerek uzaktan kurulum hizmeti ve televizyon görüntü kalibrasyonu hizmeti satın alınabilir. 2 yıl resmi üretici garantili olan akıllı saatler ücretsiz kargo avantajıyla alıcıların adreslerine gönderiliyor.

2- Akıllı Bileklikler:

Akıllı saatlere alternatif olarak üretilen akıllı bileklikler, bir diğer seçeneği oluşturuyor. Fiyatları, saatlere göre çok daha uygun olduğu için tercih edilen bu ürünlerde birçok özellik mevcut. Yürüyüşe ya da koşuya başlamadan önce spor modunu açanlar, toplam kaç adım attıklarını öğrenebilir. Türkçe dil seçeneğinin de yer aldığı akıllı bileklerin paket içeriğinde 2 yıllık garanti belgesi, şarj kablosu ve kullanım kılavuzu da yer alıyor.

Siyah, mavi, beyaz akıllı bileklikler fiyat farkı olmadan sipariş edilebilir. Suya karşı dayanıklı olan bu ürünler, hem Android hem de IOS telefonlarıyla uyumludur.

Kadına En Güzel Teknolojik Doğum Günü Hediyeleri

1- Akıllı Yüzük:

Avrupa ülkelerinden sonra kısa sürede Türkiye'de de trend olan akıllı yüzükler kadınlara doğum günlerinde alınabilecek en ilgi çekici hediyelerin başında geliyor. Şimdilik sadece belli başlı sitelerden satın alınabilen bu yüzükler, akıllı telefonlara bağlanabiliyor. Gösterge panelinden gelen mesajları ve sosyal medya bildirimlerini takip etmek mümkündür.

Paslanmaz çelikten imal edilen akıllı yüzüklerin garanti süresi markasına göre değişiyor. Bazı modellerin garanti süresi 2 yılken daha üst modellerinde bu süre 4 yıla kadar çıkıyor.

2- Akıllı Temizlik Robotu:

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte elektrikli ev aletlerinin de özellikleri değişti. Geçtiğimiz yıl satışa çıkarılan ve büyük beğeni toplayan akıllı temizlik robotları, sesli komutları algılayabiliyor. ''Dur'' ve ''Çalış'' gibi sesleri algılayıp açılıp kapanabilen bu robotlar, unutulmaz bir doğum günü hediyesi olabilir. Mevcut renk seçenekleri arasında pembe, gri, beyaz ve mavi yer almaktadır. Wi-fi bağlantısı gerçekleştiren akıllı robotların bir diğer özelliği ise sessiz çalışması.

Çocuğa En Güzel Teknolojik Doğum Günü Hediyeleri

Çocuklara doğum günü için alınabilecek en güzel teknolojik hediyelerin başında akıllı yazı tahtaları geliyor. İki tarafı da çivi ve bant gibi malzemelere gerek kalmadan istenilen yere yapıştırılabilir. Yüzeylerde iz bırakmayan akıllı tahtaların üstündeki yazılar nemli bir bezle kolayca silinebilir. Silgi ve kalem hediyeli tahtalarda ile %20 arasında indirim fırsatları mevcut.

Çocuklar için uygun fiyata satın alınabilecek diğer doğum günü hediyeleri şunlardır:

Beyaz led ışıklı okuma gözlükleri

Çocukların okuma alışkanlığı kazandırmasında önemli rol oynayan elektronik kitaplar

Tek ve çift kişilik oyun konsolları

360 derece dönebilen ahtapot tripotlar