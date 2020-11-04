MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Alışveriş >Ev, Ofis & Yaşam >Direksiyon Seti fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli direksiyon seti modelleri ve tavsiyeleri

Direksiyon Seti fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli direksiyon seti modelleri ve tavsiyeleri

Hürriyet Haber
04.11.2020 - 04:08 | Son Güncelleme:

Araçların vazgeçilmez önemli parçaları arasında şüphesiz direksiyon gelir. Direksiyonlar ise günümüze set halinde sunulmakta ve temin edilmektedir. İşte direksiyon seti fiyatları - en iyi, ucuz kaliteli direksiyon seti modelleri ve tavsiyeleri.

Araçlar için büyük öneme sahip olan direksiyon, mutlaka sisteme adapte olmalı ve uyum sağlamalıdır. Tabii araçları modellerini ve özelliklerine bağlı olarak değişik direksiyonlar yer alır. Bu direksiyonlar günümüze set halinde sunulmakta ve daha kolay, konforlu ve rahat bir kullanım imkanı vermektedir.

 Direksiyon Nedir?

 Araçların yön değiştirmesini sağlayan alete direksiyon denmektedir. Etkin şekilde aracın sistemine bağlı olan direksiyon, aracın her noktada rahatlıkla yön değiştirmesine ve hareket etmesine olanak verir.

 Direksiyon Ne İşe Yarar?

 Başta kara araçları olmak üzere aynı zamanda deniz araçlarının farklı yönlere gidebilmesini sağlayan alet direksiyondur. Özellikle günümüzün sağladığı teknolojik yapılar ile beraber, direksiyonlar artık çok daha kolay bir kullanım imkanı tanıyor. Böylece hangi hızla gidilirse gidilsin sağa ya da sola kolayca istenilen derecede dönme şansı sağlamaktadır.

 Direksiyon Nasıl Kullanılır?

 Direksiyon tekerlekleri bağlı olan dingiller vasıtasıyla kullanılır. Böylece aracın döneceği yöne bağlı olarak direksiyon çevrilerek aracın hareket etmesi sağlanır. Dingiller tekerlekleri özel bir sistem üzerinden bağlıdır ve böylece direksiyon sağ tarafa kırıldığında araç sağa dönerken, direksiyon sola kırıldığında araç sola doğru dönüş yapar.

 Direksiyon Ne Amaçla Kullanılır?

 Direksiyonun temel amacı araçların yön değiştirmesini sağlamaktır. Özel sistemleri ve yapıları ile beraber kolayca sağa veya sola aracın hareket etmesine imkan verir. Hatta aracın 180 derece ya da 360 derece gibi dönüşler yapmasına da olanak tanımaktadır.

 Direksiyon Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

 Özelliklerini ve teknolojik yapısına bağlı olarak, değişik araçlarda farklı model ve çeşitleri üzerinden direksiyonlar bulunur.

 - Mekanik direksiyon sistemleri

 - Hidrolik direksiyon sistemleri

 - Elektrohidrolik direksiyon sistemleri

 - Elektromekanik direksiyon sistemleri

 Araçlara ve kullanım yapılarına bağlı olarak değişkenlik gösteren bu modeller ve çeşitler, teknolojinin getirdiği olanaklar ile vasıtaların daha kolay kontrol edilmesine olanak vermektedir. Özellikle günümüz hidrolik direksiyonlar artık küçük bir dokunuşla araçların kolayca sağa veya sola hareket etmesine olanak tanıyor.

 Direksiyon Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

 Belli başlı bazı dikkat edilmesi gereken hususlara önem vererek, rahatlıkla kullanabilecek doğru direksiyon seti temin etmek mümkün.

 - Direksiyon kılıf ve topuzları

 - Pedal setleri

 - Direksiyon üzerindeki dijital tasarımlar

 - Direksiyon boyutları ve araca uygun olması

 Genel olarak bu basit kurallar üzerinde aracın özellikle modeline ve markasına bağlı şekilde direksiyon setleri temin edilebilir.

Etiketler: Direksiyon Seti fiyatları , içerikhaber

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

      Sayfa Başı

      © Copyright 2020
      Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.