MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Alışveriş >Ev, Ofis & Yaşam >Derin Dondurucu modelleri - En iyi, ucuz kaliteli derin dondurucu fiyatları ve tavsiyeleri

Derin Dondurucu modelleri - En iyi, ucuz kaliteli derin dondurucu fiyatları ve tavsiyeleri

Hürriyet Haber
04.11.2020 - 03:58 | Son Güncelleme:

Beyaz eşya mağazalarında ve online platformlarda satışa çıkarılan derin dondurucu modelleri iki çeşittir. Sandık tipi dondurucuların yatay olanları çok az yer kapladığı için tercih ediliyor. Bu ürünlerde minimum 1, maksimum 3 sepet bulunmaktadır. En iyi ve en ucuz derin dondurucular hangileri? İşte, tüm detaylar.

Satışa çıkarılan diğer derin dondurucu modelleri ise çekmecelidir ve buzdolabı ile benzer bir yapıya sahiptir. Son yıllarda çift kapaklı olan makineler daha kullanışlı olduğu için sıklıkla tercih ediliyor. Kredi kartına peşin alındığı takdirde ürünlerde %20 ile %30 arasında indirim yapılmaktadır. İnternet alışverişlerinde anlaşmalı bankaların kartlarını kullanan alıcılar 9 aya varan taksit imkanlarından faydalanabilir.

 Derin Dondurucu Nedir?

 Derin dondurucu, balık ve peynir başta olmak üzere birçok ürünün uzun zaman boyunca bozulmadan saklanmasını sağlayan bir makinedir.

 Derin Dondurucu Ne İşe Yarar?

 Nohut, börülce ve barbunya gibi bakliyatları haşerelerden korur. Gıdaların aylar boyunca bozulmadan muhafaza edilmesini sağlar.

 Derin Dondurucu Nasıl Kullanılır?

 Derin dondurucuların kullanımı oldukça pratiktir. Soğutucu ve dondurucu kısımları için ayrı ayarlar mevcuttur. Ürünü ilk kez kullanacak olanlar kullanma kılavuzunu mutlaka okumalıdır.

 Derin Dondurucu Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

 1- Yatay Derin Dondurucular:

 Az yer kapladığı için tercih edilen bu ürünler, sadece mutfakta değil evin her odasında rahatlıkla kullanılabilir. Otel ve pansiyon gibi konaklama merkezlerinde de tercih edilen yatay derin dondurucular, telefon ve internet üzerinden de sipariş edilebilir.

 2- A Plus Derin Dondurucular:

 A Plus derin dondurucuların en önemli özelliği çok az elektrik yakmasıdır. Bir günde yaklaşık 650 - 700 Watt elektrik tüketen bu ürünler hesaplı olduğu için tercih ediliyor.

 3- Çekmeceli Derin Dondurucular:

 Kullanışlı ve ergonomik bir yapıya sahip olan bu ürünlerde çekmece sayısı fiyata ve markaya göre değişiyor. En düşük modelleri 4 - 5 çekmeceli iken, 7 çekmeceli derin dondurucular da uygun fiyat garantisiyle alıcılara sunuluyor.

 4- Multimode Derin Dondurucular:

 2019 yılından itibaren dünya genelinde en çok satılan beyaz eşyalardan biri olan bu ürünler, hem soğutucu hem de derin dondurucu olarak kullanılabiliyor. Ekonomik modda da kullanılabilen multimode derin dondurucularda, alt kısım çalışırken soğutucu bölümünü kapatmak mümkün.

 Derin Dondurucu Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

 Eğer mutfağınızda yeterli yoksa ama derin dondurucuya da ihtiyaç duyuyorsanız, yatay olan modellerden birini seçmelisiniz. Bu ürünler çok az yer kaplar ve tıpkı mikrodalga ve su ısıtıcısı gibi mutfak tezgahında bile kullanılabilir.

 Bunun dışında güvenilir markalardan alışveriş yapmaya özen göstermelisiniz.

Etiketler: içerikhaber

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

      Sayfa Başı

      © Copyright 2020
      Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.