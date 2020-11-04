Derin Dondurucu modelleri - En iyi, ucuz kaliteli derin dondurucu fiyatları ve tavsiyeleri

Satışa çıkarılan diğer derin dondurucu modelleri ise çekmecelidir ve buzdolabı ile benzer bir yapıya sahiptir. Son yıllarda çift kapaklı olan makineler daha kullanışlı olduğu için sıklıkla tercih ediliyor. Kredi kartına peşin alındığı takdirde ürünlerde %20 ile %30 arasında indirim yapılmaktadır. İnternet alışverişlerinde anlaşmalı bankaların kartlarını kullanan alıcılar 9 aya varan taksit imkanlarından faydalanabilir.

Derin Dondurucu Nedir?

Derin dondurucu, balık ve peynir başta olmak üzere birçok ürünün uzun zaman boyunca bozulmadan saklanmasını sağlayan bir makinedir.

Derin Dondurucu Ne İşe Yarar?

Nohut, börülce ve barbunya gibi bakliyatları haşerelerden korur. Gıdaların aylar boyunca bozulmadan muhafaza edilmesini sağlar.

Derin Dondurucu Nasıl Kullanılır?

Derin dondurucuların kullanımı oldukça pratiktir. Soğutucu ve dondurucu kısımları için ayrı ayarlar mevcuttur. Ürünü ilk kez kullanacak olanlar kullanma kılavuzunu mutlaka okumalıdır.

Derin Dondurucu Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

1- Yatay Derin Dondurucular:

Az yer kapladığı için tercih edilen bu ürünler, sadece mutfakta değil evin her odasında rahatlıkla kullanılabilir. Otel ve pansiyon gibi konaklama merkezlerinde de tercih edilen yatay derin dondurucular, telefon ve internet üzerinden de sipariş edilebilir.

2- A Plus Derin Dondurucular:

A Plus derin dondurucuların en önemli özelliği çok az elektrik yakmasıdır. Bir günde yaklaşık 650 - 700 Watt elektrik tüketen bu ürünler hesaplı olduğu için tercih ediliyor.

3- Çekmeceli Derin Dondurucular:

Kullanışlı ve ergonomik bir yapıya sahip olan bu ürünlerde çekmece sayısı fiyata ve markaya göre değişiyor. En düşük modelleri 4 - 5 çekmeceli iken, 7 çekmeceli derin dondurucular da uygun fiyat garantisiyle alıcılara sunuluyor.

4- Multimode Derin Dondurucular:

2019 yılından itibaren dünya genelinde en çok satılan beyaz eşyalardan biri olan bu ürünler, hem soğutucu hem de derin dondurucu olarak kullanılabiliyor. Ekonomik modda da kullanılabilen multimode derin dondurucularda, alt kısım çalışırken soğutucu bölümünü kapatmak mümkün.

Derin Dondurucu Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Eğer mutfağınızda yeterli yoksa ama derin dondurucuya da ihtiyaç duyuyorsanız, yatay olan modellerden birini seçmelisiniz. Bu ürünler çok az yer kaplar ve tıpkı mikrodalga ve su ısıtıcısı gibi mutfak tezgahında bile kullanılabilir.

Bunun dışında güvenilir markalardan alışveriş yapmaya özen göstermelisiniz.