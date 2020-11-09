Deprem Çantası fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli deprem çantası modelleri ve tavsiyeleri

İsteyenler deprem çantası ve ilk yardım setini birlikte satın alınabilir. Tek seferde iki ürün birden alındığı için çeşitli indirim fırsatlarından faydalanmak da mümkündür.

Deprem Çantası Nedir?

Deprem çantası, içinde çeşitli sağlık ekipmanları ve konserve gıdaların yer aldığı acil ihtiyaç çantasıdır.

Deprem Çantası Ne Amaçla Kullanılır?

Bu çantalar yaşanacak bir deprem felaketinin ardından acil ihtiyaçların giderilmesi için kullanılır. Sadece ev ve ofislerde değil, depo, fabrika ve otellerde de mutlaka bulundurulmalıdır.

Deprem Çantası Nasıl Kullanılır?

Deprem çantaları ev ve iş yerlerinde, ulaşılması en kolay yerlere konmalıdır. İçerisinde bebeklerin ve yaşlıların gereksinimlerini karşılayacak şeyler yer almalıdır

Su ve enerji veren yiyecekler bir deprem çantasında mutlaka bulunması gereken temel gıdalar arasında yer alıyor. Bunun dışında pil, çakmak, yağmurluk, küçük cep feneri, düdük de deprem çantalarının içinde bulunmalı. İki katlı bir evde yaşayanlar evin her katı için en az bir tane deprem çantası almalıdır.

Düzenli aralıklarla çantanın içindekiler listesi kontrol edilmelidir. Listedeki ürünlerin karşısında son kullanma tarihi yazar. Tarihi geçmiş ürünler atılmalı ve yerlerine yenileri alınmalıdır.

Deprem Çantası Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

1- 20 Parçalı Deprem Çantaları:

20 parçalı deprem çantalarının yer alan temel sağlık malzemeleri şunlardır: 1 adet gaz kompres, 2 adet toz maskesi ve 2 şişe tentürdiyot. Bu çantalarda diğer deprem çantalarında da yer alan, acil ihtiyaçları karşılamaya yönelik temel malzemeler de yer alıyor: Bunlar pil, el feneri ve 1 çift iş eldivenidir.

2- Deprem Çantası + İlk Yardım Çantası:

İlk yardım seti ile birlikte satışa çıkarılan deprem çantaları telefonla ve Whatsapp üzerinden sipariş edilebilir. Setin içerisinde CE belgeli ilk yardım malzemeleri yer alıyor. Yer alan diğer malzemeler: Çok amaçlı çatal bıçak setleri, 2 adet tükenmez kalem, medikal yüz maskesi ve müdahale örtüsü.

Deprem Çantası Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Tek ve çift kişilik olan deprem çantaları online mağazalardan temin edilebilir. Ailenizde yaşayan kişi sayısına göre birden fazla çanta alabilirsiniz. 72 saat seti ismiyle de bilinen bu çantaların su geçirmeyen çeşitleri de mevcut.