Davlumbaz modelleri - En iyi, ucuz kaliteli davlumbaz fiyatları ve tavsiyeleri

Davlumbaz, son zamanlarda ankastre sete dahil edilen bir aksamdır. Mutfakta kullanılan bu cihazın yeriyse ocağın hemen üzeridir.

Davlumbaz Nedir?

Davlumbaz, soba ve ocak gibi yemek pişirilen eşyaların yukarısına monte edilen elektronik bir alettir. İçerisinde bulunan mekanik fan sayesinde ocaktan gelen duman, ısı ve buna benzer şeyleri tahliye etmek için kullanılır. Mutfak içerisinde havasız kalmamak ya da buharla mücadele etmemek için mutlaka davlumbaza ihtiyaç duyulur.

Davlumbaz Ne İşe Yarar?

Davlumbaz, mutfakta biriken; koku, nem ve buharı filtre edilmesi için toplayan donanımın adıdır. En genel haliyle mutfağın havalandırılması ve iklimlendirilmesi için kullanılan bir sistem birimidir.

Davlumbaz Nasıl Kullanılır?

Davlumbaz, kullanım açısından son derece basit bir üründür. Buna göre ocak kullanımına başlarken davlumbazın üzerindeki camın açılması ve filtrenin hava alabilir hale getirilmesi gerekir. Ardından cihaz üzerinde bulunan manuel veya dokunmatik tuşlarla cihazın hangi seviyede çalışacağına karar verilir.

Davlumbaz Ne Amaçla Kullanılır?

Davlumbaz mutfaktaki havalandırmanın yapılabilmesi için oldukça önemli bir parçadır. Ancak bu parçanın tek görevi bu değildir. Buna göre iyi seçilmiş bir davlumbaz ile mutfakta oluşabilecek olası bir yangın riski de asgari düzeye indirilir. Buna ek olarak davlumbaz sayesinde mutfağa yangın söndürme sistemi yapılma olanağı sunulur.

Davlumbaz Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Davlumbaz, model bakımından oldukça fazla seçeneğe sahip bir üründür. Buna göre ürün modelleri; duvar tipi, tek emişli, çift emişli, kaş tipi, konsol tipi, tezgah üstü ve soğuk işlem davlumbazları olarak sıralanmaktadır. Çalışma şekline göre de davlumbazların klasik ve yüksek performanslı olarak ikiye ayrılması mümkündür.

Davlumbaz Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Davlumbaz satın alırken bakılması gereken temek unsurlar hava emiş gücü ve çalışırken çıkardığı gürültü seviyesidir. Davlumbazlar, farklı emiş güçlerine göre artan gürültüyle çalışabilirler. Bu sebeple davlumbaz satın alırken bu iki fonksiyon göz önüne alınmalıdır. Mutfağın genişliğinin, davlumbaz için daha fazla emiş gücü gerektirdiği de göz önünde bulunması gereken bir diğer detaydır.

Davlumbaz Fiyatları Nasıldır?

Piyasada davlumbaz üretiminde bulunan pek çok farklı marka ve firma yer almaktadır. Bu bağlamda davlumbazın; markası, emiş gücü, gürültü potansiyeli, üretildiği malzeme ve renk seçenekleri fiyat üzerinde belirleyici bir rol üstlenmektedir.