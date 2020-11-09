Çalışma Sandalyesi modelleri - En iyi, ucuz kaliteli çalışma sandalyesi fiyatları ve tavsiyeleri

Ofis için sandalye almak isteyenler 2'li ya da 4'lü satılan çalışma sandalyelerini sipariş edebilir. Toplu alımlarda müşterilere %20 ile %30 arasında değişen indirim fırsatları sunuluyor.

Çalışma Sandalyesi Nedir?

Ofislerde kullanılan çalışma sandalyeleri, yönetici koltuğu ve sekreter sandalyesi isimleriyle de biliniyor. Ergonomik bir yapıya sahip olan bu ürünlerin birçoğu tekerleklidir.

Çalışma Sandalyesi Ne İşe Yarar?

Çalışma sandalyeleri uzun saatler boyunca bilgisayar başında vakit geçiren kişilerin daha rahat çalışmalarını sağlar. İş verimliliğini yükseltir. Birçoğu ortopedik yapıda olduğu için sırt ve boyun ağrılarının oluşmasını engeller.

Çalışma Sandalyesi Nasıl Kullanılır?

Sipariş edilen çalışma sandalyeleri hazır halde gönderildiği için teslim alınır alınmaz kullanılabilir.

Çalışma Sandalyesi ve Çeşitleri Nelerdir?

1- Fileli Çalışma Sandalyeleri:

Ofislerde ve evlerde kullanılan çalışma sandalyeleri fileli kumaşı sayesinde terletme yapmaz. Ergonomik bir yapıya sahiptir. Kategorilerde genellikle siyah renkli modelleri olsa da, gri ve krem gibi renk alternatifleri mevcuttur.

2- Metal ve Plastik Ayaklı Çalışma Sandalyeleri:

Plastik ayaklı çalışma sandalyelerinin üretiminde sentetik deri kullanıldığı için diğer modellere göre çok daha hesaplıdır. Hem ucuz hem de kullanışlı bir sandalye isteyenler, metal ayaklı çeşitlere de göz atabilir. ''Omurga dostu'' olarak nitelendirilen bu ürünlerin garanti süresi 2 yıldır.

3- Sekreter Koltuğu:

Online mağazaların ''çalışma sandalyesi & koltuk'' kategorisine tıklayan alıcılar, sekreter koltukları arasından da seçim yapabilirler. Diğer sandalyeler gibi hem şık hem de rahat olan bu ürünlerde pembe, kırmızı ve turuncu gibi renk seçenekleri de mevcut.

4- Seul Başlıklı Çalışma Sandalyeleri:

32 dansite süngeri ve micro kumaşı ile birlikte piyasadaki en dayanıklı çalışma sandalyelerinden biridir. Oyuncu koltuğu olarak da kullanılabilen bu ürünlerde kullanılan file kumaşlar da 1. sınıftır. Tekerlekleri 360 derece dönebildiği için pratik kullanımlar için idealdir.

Çalışma Sandalyesi Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Sandalyelerin özellikleri tek tek incelenmeli ve karşılaştırma yapılmalıdır. Örneğin yüksekliği ayarlanabilir olan çalışma sandalyeleri çok daha kullanışlıdır. Bütçesi kısıtlı olanlar, gerçek deri yerine sentetik deriden imal edilmiş olan sandalyelerden satın alabilir. Ortopedik çalışma sandalyeleri sırt ve boyun ağrısı çeken kişiler için idealdir.