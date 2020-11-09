Çadır modelleri - En iyi, ucuz kaliteli çadır fiyatları ve tavsiyeleri

Çanta hediyeli kampanyalı çadırlar da sepete eklenerek dakikalar içinde sipariş edilebilir. Bu yılın en çok satan çadırları arasında havaya atılınca kendiliğinden açılan otomatik çadırlar yer alıyor. Pratik kullanımlar için ideal olan bu ürünler, zaman ve enerji tasarrufu sağladığı için tercih edilmektedir.

Çadır Nedir?

Genellikle keçe ve deri gibi dayanıklı malzemelerden üretilen, taşınabilir barınaklara çadır denir. Kullanıldıkları malzemeye göre ''yazlık'' ve ''kışlık'' olarak ikiye ayrılır. Pratik olması nedeniyle şişme ve otomatik çadırlar sıklıkla kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra üçgen ve kıl çadırların kullanım oranı da yüksektir.

Çadır Ne İşe Yarar?

Çadırlar hem barınak hem de depo olarak kullanılabilir. Haşerelerin olduğu kamp alanlarında rahat bir konaklama imkanı sunar. Depolamada ise genellikle asma germe çadırlar kullanılır.

Çadır Nasıl Kullanılır?

Çadır kurmak için belli başlı malzemelerin önceden temin edilmesi gerekiyor. Bu malzemeler çadır kazığı, vida ve çekiçtir. Malzemeler kadar önemli olan bir diğer husus da çadırın kurulacağı zemindir. Zeminin mümkün olduğunca kuru ve pürüzsüz olmasına dikkat edilmelidir.

Çadırı kurduktan sonra pencereleri ve kapısı kapatılmalıdır. Aksi takdirde birçok haşere içeri girebilir.

Çadır Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

1- Otomatik çadır:

2015 yılından sonra dünya genelinde yaygın olarak kullanılmaya başlanan otomatik çadırlar, sadece 1 dakika içerisinde kurulabiliyor. Toplaması da aynı şekilde kolay olan bu çadırların, su geçirmezlik kat sayısı diğer modellere oranla çok daha yüksektir.

2- Şişme çadır:

Özellikle sık sık kamp yapanların tercih ettiği şişme çadırlar, peşin fiyatına taksitle satın alınabiliyor. Bağlantı yerlerinde demir halkalar bulunan bu ürünler güvenli kullanımlar için ideal standartlara sahip.

3- Üçgen çadır:

Gençlerin bir numaralı tercihi olan üçgen çadırlar, genellikle festival türü etkinliklerde kullanılıyor.

Diğer çadır çeşitleri: Plastik Çadır, Kubbe Çadır (Dome Tents), Kıl Çadır, Tünel Çadır ve Jeodezik Çadır.

Çadır Satın Alırken Nelere Dikkat Edilir?

Dikkat edilmesi gereken en önemli husus çadırın nerede kurulacağıdır. Örneğin üçgen çadırlar rüzgara karşı dayanıksız olmasıyla biliniyor. Bu nedenle yüksek yerlerde kamp yapılacaksa kubbe ya da kıl çadırlar tercih edilmelidir. İnternette alışveriş yapılacaksa fiyat karşılaştırması yapılmalı ve müşteri yorumları dikkatlice okunmalıdır.