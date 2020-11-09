Bilgisayar Masası modelleri - En iyi, ucuz kaliteli bilgisayar masası fiyatları ve tavsiyeleri

Çok yönlü kullanımlar için ideal standartlara sahip olan masaların birçoğunda kitaplar için ayrı bir bölme bulunmaktadır. Home office çalışanların da bir numaralı tercihi olan bilgisayar masaları, hobi odalarında da sıklıkla kullanılıyor.

Bilgisayar Masası Nedir?

Bilgisayar masası, klavye, printer ve mouse için ayrı bir bölmesi bulunan, aynı zamanda çalışma masası olarak da kullanılan bir mobilyadır.

Bilgisayar Masası Ne İşe Yarar?

Bilgisayar masaları, düzenli bir çalışma ortamı sağlar. Dosya ve kitaplar için ayrı bir bölmesi olduğu vardır. Birçok araç gereç, masaların bölmelerine konulabilir. Odalarda daha derli toplu görünmesini sağlayan bilgisayar masaları dekoratif bir mobilya olduğu için de tercih edilmektedir.

Bilgisayar Masası Nasıl Kullanılır?

Bilgisayar masalarını kullanabilmek için öncelikli olarak kurulması gerekiyor. Montaj kılavuzundaki talimatları izleyen kişiler, kurulumu kısa bir sürede gerçekleştirebilir. Bazı masaların kurulumu zor olduğu için profesyonel yardım almak gerekebilir.

Bilgisayar Masası Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

1- Kitaplıklı Bilgisayar Masaları:

Lise ve üniversite öğrencilerinin tercih ettiği bu ürünler, hem masa hem de kitaplık olarak kullanılabiliyor. Beyaz ve kahverengi dışında, kırmızı ve sarı gibi alternatif renkleri de fiyat farkı olmaksızın satın alınabilir.

2- Metal Bilgisayar Masaları:

Alıcıların beğenisine sunulan metal bilgisayar masaları dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Garanti süresi 2 yıl olsa da, uzun yıllar boyunca kullanılabilir. Daha ekonomik bir masa isteyenler ise yarı ahşap yarı metal masalara göz atabilir. Metal ayaklı ahşap masalarda statik mat boya kullanılmıştır. Çizilmeye ve darbelere karşı dayanıklı olan bu ürünler ofislerde de sıklıkla kullanılıyor.

3- Arka Panelli Bilgisayar Masaları:

Yonga levhadan üretilen arka panelli bilgisayar masaları, sade tasarımı sayesinde her yerde rahatlıkla kullanılabilir. Diğer masalarda olduğu gibi bu ürünlerde de müşterilere kapıda ödeme seçeneği sunuluyor.

Bilgisayar Masası Satın Alırken Nerelere Dikkat Edilmelidir?

Dikkat edilmesi gereken ilk nokta fiyat performans oranıdır. Bazı masalar çok ucuz olsa da kullanışsızdır. En doğru kararı vermek için siparişten önce birçok masa incelenmeli ve özellikleri karşılaştırılmalıdır. Daha önce aynı masayı almış müşterilerin yorumlarını okumak da ürün hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmanızı sağlar.