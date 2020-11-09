Beyaz Perde modelleri - En iyi, ucuz kaliteli beyaz perde fiyatları ve tavsiyeleri

Perde, Farsça dilinden Türkçemize geçmiş bir kelimedir. Basit tanımı ile camların kumaş ile kapatılması şeklinde açıklanmaktadır. Ayrıca evlerin hoş görünüm kazanmasında da oldukça etkilidir.

Beyaz Perde Nedir? Ne İşe Yaramaktadır?

Perde, genellikle kumaştan üretilen, dik şekilde kornişe takılan dışarıdan görüntüyü engelleyen üründür. Perdeler mekanın şıklığını, dekorasyonunu iyileştirmekle beraber ortamın dışarıdan görülmesini engellemektedir. Beyaz perde ise dışarıdan gelen güneş ışığını engellemektedir. Asıl iç mekanı kapatan, evlerin olmazsa olmazı beyaz perdelerdir. Genellikle dekoratif perdenin arkasına asılmaktadır. Perdeler hazır olarak ya da ölçü verilerek sipariş edilmektedir. Çekmeli ve aşağı yukarı hareket sağlayan çeşit çeşit perde modeli vardır. İhtiyaca hangisi daha uygunsa o tercih edilmektedir.

Perde Çeşitleri Nelerdir?

Perdenin birçok çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan bazıları ise;

- Stor Perde - Zebra Perde - Jaluzi Perde - Dikey Perde - Pamuk - Yün - Keten - Akrilik - Polyester

- Viskoz - Asetat - Kolrofil - Cam Elyaf - Ağartılmış Jüt - Jakarlı Doby - Büzgü Kumaş - Dokuma Perde - Moher Perde - Viskoz-Keten - Polyester-Keten

Beyaz Perde Modelleri Nedir? Ve En İyi Ucuz Kaliteli Beyaz Perde Fiyatları Ve Tavsiyeleri Nelerdir?

Beyaz perde ve diğer perde fiyatları kalitesine, kumaş sağlamlığına, özel dikim olup olmamasına, markasına ve firmalarına göre değişim göstermektedir. Beyaz Perde siparişlerinde ise düzlük ve sadelik her zaman tavsiye edilmektedir. Dekor perdenin rengine göre koyu ya da açık renk tercih edilebilir.

Perde Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

- Tarzınıza uygun bir perde almanız gerekir.

- Perde asılacak alanın ve duvarın ölçülerinin tam bir şekilde verilmesi gerekir.

- Güneşlik perdesi beyaz renkte olacaksa ona uygun bir dekor perde rengi seçilmelidir.

- Kumaş kalitesine mutlaka dikkat edilmesi gerekir.

- Düzgün dikişleri olmasına dikkat edilmelidir.

- Pencere yapısına göre perde alınmalıdır.

- Renk uyumlarına dikkat edilmelidir.

- Mobilyalarınız koyu ise açık, açık renkli ise koyu perde kullanımı gerekir.

- Uzunluk ve pile sayısına kesinlikle bakılmalıdır.

- Makine de yıkanma durumu sorgulanmalıdır.

- Leke tutmayacak bir perde seçilmelidir.

- İhtiyacınıza uygunluğuna bakılmalıdır.

- Perdeler daima mobilyalar ile uyum içinde olmalıdır.

- Perdenin zarar görmesi durumunda firmalardan iade, değişim bilgisi mutlaka alınmalıdır.