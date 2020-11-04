Banyo Dolabı fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli Banyo Dolabı modelleri ve tavsiyeleri

Banyo dolapları hem pratik hem de yardımcı olmaları sebebi ile evlerde çokça kullanılmaktadır. Bu şekilde olan dolaplar zeminde ya da duvara monte bir şekilde kullanılabilmektedir. Banyo dolapları farklı malzemelerden üretilebilmektedir. Bu sebeple değişik modeller ile çeşitlilik sağlanmaktadır.

Banyo Dolapları Ne Amaçla Kullanılır?

Genellikle temizlik ürünleri, saç bakım ürünleri ve cilt bakım ürünleri banyolarda bulunur. Bunların yanında fön makinesi ve diğer saç ürünleri de burada bulunmaktadır. Tüm bu ürünlerin muhafaza edilmesi ve dağınık bir şekilde durmaması için banyolarda, banyo dolaplarının bulunması oldukça önemlidir. Banyo dolapları bu amaçlar kullanılmaktadır.

Banyo Dolabı Modelleri Nelerdir?

Pek çok farklı renk ve desende banyo dolabı modeli bulunmaktadır. Banyonuzun renklerine ve desenlerine uygun modelleri seçerek şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Pek çok çeşit arasından dilediğinizi seçmeniz oldukça kolay olacaktır.

Banyo dolabı modelleri farklı boy ve ebatlarda olabilmektedir. Banyonuzun ölçülerine uygun olarak büyük ya da daha küçük modelleri tercih edebilirsiniz. Bunun yanında asma dolap ya da zemin dolap çeşitleri de vardır. Asma dolaplar daha çok küçük banyolarda yerden tasarruf etmek amacı ile kullanılmaktadır. Lavabo altına yapılan banyo dolapları da çok fazla tercih edilmektedir.

Banyo Dolapları Hangi Malzemeden Yapılmalıdır?

Banyolar genellikle, ıslak, nemli ve rutubetli yerlerdir. Burada sürekli duş alındığı için çoğunlukla buhar olmaktadır. Bu sebeple banyo dolaplarının neme ve suya karşı dayanıklı olması gerekmektedir. Ahşap ya da tahta malzemelerden yapılan dolapları banyolarda kullanmak pek doğru olmaz. Çünkü malzemeler içerinin neminden dolayı zamanla şişer ve kabarabilir.

Banyo dolaplarının en kullanışlıları ve uygun fiyatlı olanları polimer malzemelerden üretilenlerdir. Bu dolaplar suya ve neme karşı dayanıklıdır. Bu sebeple uzun yıllar rahat bir şekilde kullanılabilir.

Banyo Dolabı Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Banyo dolabı satın alırken öncelikli olarak banyonun boyutlarına uygun bir dolap seçmek gerekir. Küçük banyolarda büyük dolaplar kullandığınız zaman sizin hareket etmeniz kısıtlanacaktır. Bu sebeple banyo boyutlarına göre daha işlevsel modeller seçmek gerekir.

Bununla birlikte seçeceğiniz banyo dolaplarının üretildiği malzeme de oldukça önemlidir. Buna da dikkat etmek gerekir. Seçtiğiniz dolabın neme karşı dayanıklı olduğundan emin olmalısınız. Banyonun boyutuna göre seçilecek olan dolap zemin dolabı mı olacak yoksa asma dolap mı olacak bunun da belirlenmesi gerekir.