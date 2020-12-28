Banyo Askısı modelleri - En ucuz, kaliteli ve iyi banyo askıları

Banyo askıları hem şık tasarımları hem de yerden tasarruf etmenizi sağlaması amacı ile sıklıkla kullanılmaktadır. Bu ürünler günümüzde farklı tasarımlarda ve modellerde üretilmektedir. Böylelikle banyolara şık bir görünüm katarak banyoların havasını da değiştirmektedir.

Banyo Askısı Nedir?

Banyo askıları genelde banyoda bulunan havluların asılması amacı ile kullanılırken günümüzde farklı amaçlar ile de kullanılabilmektedir. Banyoda bulunan elektronik aletler, kişisel bakım ürünleri, kağıt havlu gibi ürünler de banyo askısına asılabilmektedir. Bu askılar sayesinde hem akıllı bir depolama alanı elde edersiniz hem de banyodaki eşyalarınız daha düzenli ve derli toplu bir görünüme sahip olur.

Banyo askıları farklı materyallerden üretilebilir. Paslanmaz çelik, plastik ya da ahşaptan yapılmış olan banyo askısı modelleri vardır. Bunlar arasından banyonuzun dekoruna en uygun olanları satın alarak banyonuzda bir bütünlük de sağlayabilirsiniz.

Özellikle küçük banyolarda yerden tasarruf etmek amacı ile banyo askıları sıklıkla kullanılmaktadır. Üstelik bu ürünlerin uygun fiyatlı olması da bütçe kontrolü açısından büyük önem taşımaktadır. Banyo askıları tekli olarak satılmasının yanında ikili, üçlü hatta dörtlü şekilde de bulunabilir. Bunun dışında daha fazla eşya depolayabileceğiniz raflı olan farklı tasarımlar da mevcuttur.

Banyo Askısı Ne İşe Yarar?

Banyo askıları çoğunlukla havluları asmak amacı ile kullanılmaktadır. Ancak farklı amaçlar doğrultusunda kullanılmakta olan banyo askısı modelleri de mevcuttur. Banyo askıları kullanım açısından çok amaçlı olması sebebi ile yalnızca banyoda değil mutfak ya da diğer odalarda da rahatlıkla kullanılabilmektedir.

Farklı tasarımlarda olan banyo askısı modellerini mutfakta kullanarak hem mutfak havlularınızı asabilir hem fincan takımlarınızı asarak güzel bir görünüm elde edebilirsiniz. Banyolarda bornoz ya da havlu asmak amacı ile kullanılan banyo askıları saksıları asmak için kullanarak güzel bir tasarım elde etmenizi sağlayabilir.

Balkonlarda da bu askıları kullanarak farklı eşyalarınızı asabilir ve değişiklik dekorasyonlar elde edebilirsiniz. Banyo askılarının monte edilmesi oldukça kolaydır. Bunun yanında farklı objeleri asma imkanı da sunar. Bu sebeplerden ötürü yaşam alanlarında sıklıkla tercih edilmektedir. Banyo askıları vida ile yapıştırılarak ya da vakum yöntemi ile montajı yapılabilir.

Banyo Askısı Nasıl Kullanılır?

Banyolarda havlu ya da bornoz asmak için kullanılan banyo askıları çoğunlukla paslanmaz çelikten üretilmektedir. Bunun iki nedeni vardır. İlki banyo nemli bir ortamdır ve bu askıların nemden zarar görmemesi istenir. İkincisi ise üzerine oldukça ağır eşyalar asıldığı için kuvvetli olması gerekmektedir.

Banyolarda kancalı olan modeller kullanım kolaylığı sağladığı için daha çok tercih edilmektedir. Kapı arkasında kullanılan banyo askılarına genelde bornoz ya da havlu gibi eşyalar asılmaktadır. Bu askılar yatak odalarında da farklı kıyafetler asılması için kullanılabilmektedir.

Duş için hazırlanan çok farklı banyo askılıkları ise şampuan, saç kremi, duş jeli gibi ürünlerin düzenli bir şekilde bulundurulmasını sağlamaktadır. Bu ürünler paslanmaz çelik ya da plastikten üretilir. Bu sebeple sudan etkilenmez. Paslanmaz çelik olanları daha güçlü ve dayanıklıdır.

Banyo Askısı Özellikleri Nelerdir?

Banyo askılıklarının paslanmaz çelik malzemeden üretilenleri neme karşı oldukça dayanıklı modellerdir. Bu sebeple banyo askılıklarınızı uzun yıllar kullanmak istiyorsanız paslanmaz çelikten üretilenleri tercih edebilirsiniz. Aldığınız ürün daha hafif olsun istiyorsanız o zaman plastikten üretilen modelleri tercih edebilirsiniz.

Yüz havlularının asıldığı banyo askıları çoğunlukla vakumludur. Bu da montajının daha kolay olmasını sağlamaktadır. Vakumlu banyo askıları çıkarılıp farklı odalarda da rahatlıkla kullanılabilir.