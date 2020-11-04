Ateş Ölçer fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli Ateş Ölçer modelleri ve tavsiyeleri

Ateş ölçer her hastanede olan bir alettir. fakat hastanelerde olduğu gibi evlerde de mutlaka bulunması gerekmektedir. Birçok çeşit ve modeli olan ateş ölçerler özellikle çocuk ve bebeklerin yaşadıkları evlerde mutlaka bulunması gerekmektedir.

Ateş Ölçer Nedir?

Ateş ölçer her evde ve sağlık kuruluşunda bulunan ve insan sağlığı için oldukça önemli olan medikal bir cihazdır. Ateş ölçer çeşitli kullanım şekline göre farklılaşsa da hepsinin amacı aynıdır. Ani bir vücut ısısı değişiminde tespit etmek için ve olası komplikasyonların önüne geçmektir. Vücudumuzda oluşan sıcaklık değişimleri aynı zamanda sağlığımızı da tehdit edebilmektedir. Herhangi bir enfeksiyon oluşması vücutta sıcaklığın armasına neden olabilir. Bu durumu tespit etmek için ise ateş ölçerler kullanılmaktadır.

Ateş Ölçer Ne Amaçla Kullanılır?

Kişilerin vücut ısıları 36.4 ile 37.0 arasında değişmektedir. Ağız ölçümlerinde ise normal vücut ısısı 37 derece olarak kabul edilmektedir. Fakat bazı durumlarda vücut ısısı artabilir. Buda kişilerde ateşe neden olmaktadır. Ateş insan sağlığı için çok önemli bir durumdur. özellikle erken tespit edilmesi pek çok rahatsızlıkların önüne geçilmesine yardımcı olabilir. Bu da ateş ölçerler ile mümkün olmaktadır.

Kişilerde vücut ısısının 37 derecenin üzerinde olması ateş olduğunu göstermektedir. 37 ile 37.5 arası çok hafif ateş, 37.6 ile 37.9 derece hafif ateş, 38 ile 38.5 derece arası orta derecede ateş, 38.5 ile 39.5 arası ateş yüksek ve 40 derecenin üzerinde ateş çok yüksek anlamına gelmektedir. Ateşin yüksek ve çok yüksek olması sağlık açısından ciddi bir tehdit olabilir. Bu gibi durumlarda hastanelere gitmeden kendi evlerimizde ateşleri ölçmek için ateş ölçer mutlaka evlerde bulunması gerekir.

Ateş Ölçer Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Günümüzde 3 farklı ateş ölçer modeli bulunmaktadır. Bunlardan ilki cıvalı termometrelerdir. Cıvalı termometreler sağlık açısından güvenli olmadığı için günümüzde kullanılmamaktadır. Diğer modeller ise dijital ve kızılötesi ateş ölçerlerdir. Özellikle kızılötesi ateş ölçerler içerdikleri teknoloji ile uygulamada büyük kolaylık getirmiştir. Özellikle çocuklarda koltuk altından ölçüm oldukça zor olabilir. Bu nedenle kızılötesi ateş ölçerlerin kullanımı daha kolay ve daha pratik olmaktadır.