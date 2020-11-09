Aspiratör fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli aspiratör modelleri ve tavsiyeleri

Geniş bir kullanım alanına sahip olan aspiratörlerde yeni çıkan modellerin birçoğu sessiz çalışmaktadır. Kontrol tipi ''dijital'' ve ''manuel'' olmak üzere ikiye ayrılan bu ürünler alışveriş kredisi ve hediye kuponuyla da satın alınabilir.

Aspiratör Nedir?

Aspiratör, pişen yemeklerin kokusunu kısa sürede gidermeye yarayan, mutfak aletlerinden biridir. Yağ filtresi ve havalandırma borusundan oluşan aspiratör 1933 yılında icat edildi. Yaygın olarak kullanılmaya ise 1960 yılından sonra başladı. Günümüzde endüstriyel mutfaklar için üretilmiş daha büyük aspiratör çeşitleri de bulunmaktadır.

Aspiratör Ne İşe Yarar?

Aspiratör, kötü yemek kokularını gidermek ve havayı temizlemek için kullanılır. Bu aletlerin kullanılmadığı mutfakların dolapları kısa sürede yağlanır. Bu da görüntü kirliliği oluşturur. Aspiratörler ise hem mutfak dolaplarının temiz kalmasını sağlar hem de yemek kokularının diğer odalardaki mobilyalara geçmesini önler.

Aspiratör Nasıl Kullanılır?

Bazı aspiratör modelleri kurulum gerektirmektedir. Montaj için profesyonel yardım alınmalı ya da satın alınan mağazadan teknik destek talep edilmelidir. Yeni çıkan davlumbaz modellerinin birçoğu dijital olup uzaktan kumanda ile kontrol ediliyor. Aspiratörden tam randıman almak için kullanma kılavuzu dikkatli bir şekilde okunmalı.

Zamanla buharlar aspiratörün gözeneklerini tıkayabilir. Bu gözenekleri açmak hafif nemli bir bez ve kireç çözücü kullanılabilir. Davlumbazların filtresi ise yılda bir kez değiştirilmeli.

Aspiratör Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

1- Uzaktan kumandalı aspiratörler:

Dijital bir ekrana sahip olan bu ürünlerin ayarları uzaktan kumanda ile yapılabilir. Led aydınlatmalı davlumbazların garanti süresi ise 24 aydır.

2- Sürgülü sessiz aspiratörler:

Sürgüsü çekildiğinde çalışmaya başlayan sürgülü aspiratörler pratik kullanımlar için idealdir. Mevcut renk seçenekleri arasında siyah, gri ve beyaz yer alıyor. Paslanmaz çelikten üretilen aspiratör modeller, enerji tasarrufu sağladığı için de tercih ediliyor.

Aspiratör Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Piyasada yer alan aspiratörler, bacalı ve karbon filtreli olmak üzere ikiye ayrılıyor. Yeni yapılan evlerin birçoğunda baca sistemi bulunmamaktadır. Bu nedenle bacalı bir aspiratör satın alırsanız kurulum ve kullanım aşamasında ciddi problemlerle karşılaşabilirsiniz. Karbon filtreli aspiratörler biraz daha pahalı olmakla birlikte, her yere kolaylıkla monte edilebilir.

Kullanım kadar estetiğe de önem veren aspiratör rengini mutfağa göre seçebilir.