Ankastre Fırın fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli ankastre fırın çeşitleri ve tavsiyeleri

Alıcılar, daha hesaplı olduğu için 3'lü ankastre setlerine büyük ilgi gösteriyor. Garanti süreleri 4 yıla kadar uzanan bu ürünler, sadece evlerde değil, endüstriyel mutfaklarda da sıklıkla kullanılmaktadır. Stokta olmayan ankastre fırınlar için ''gelince haber ver'' seçeneğine tıklanabilir. Telefon ve Whatsapp üzerinden de sipariş edilebilen fırınların tahmini teslimat süresi 3 iş günüdür.

Ankastre Fırın Nedir?

İtalyanca bir kelime olan ''ankastre'', ''gömme'' ve ''gizli'' anlamına gelir. Ankastre fırın da yer kaplamaması için mutfak duvarlarının içine monte edilen fırınlara denir.

Ankastre Fırın Ne İşe Yarar?

Ankastre fırınlar özellikle küçük mutfaklarda yer açılmasını sağlar. Bu sayede diğer eşyalara fazlasıyla yer kalır. Bu fırınlarda börek ve poğaça başta olmak üzere birçok hamur işi, kısa sürede pişirilir.

Ankastre Fırın Nasıl Kullanılır?

Her yiyecek için ayrı bir ısı ayarı vardır. Yeni çıkan modellerde ısı ayarı otomatik olarak yapılır. Diğer modellerde ise termostat ayar düğmesi kullanılarak yemeklerin pişirileceği sıcaklık ayarlanabilir. Her ankastre fırının içinde 2 ya da 3 tepsi bulunuyor. Bu tepsilerin içine konan yemekler, yaklaşık olarak 1 saat içinde hazır hale gelmektedir.

Izgara ayarı gibi özel ayarlar da yeni nesil ankastre fırınların birçoğunda bulunuyor.

Ankastre Fırın Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

1- Gri Camlı Ankastre Fırınlar:

Buhar destekli pişirme özelliğine sahip olan gri camlı ankastre fırınlar, son yılların en popüler seçeneklerinden birini oluşturuyor. Mevcut renk seçenekleri arasında gri, beyaz ve siyah var. Her dekoratif hem de kullanışlı olan bu ürünlerin garanti süresi 2 yıldır.

2- İkili Ankastre Setler:

Ankastre fırın ve ocaktan oluşan setler kapıda ödeme seçeneğiyle satın alınabilir. Dijital fırın ile birlikte 5 gözlü ocaklar pratik bir şekilde kullanılıyor.

Ankastre Fırın Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Hızlı ısınan fırınlar tercih edilmelidir çünkü bu ürünler enerji tasarrufu sağlar. Geç ısınıp soğuyan fırınlar ise hem daha fazla elektrik yakar hem de yemeklerin geç pişme riski yüksektir. Bir diğer önemli nokta ise ışıklandırmadır. Her ne kadar tüm ankastre fırınlarda ışık olsa da, bazı modellerinki yetersizdir. Bu nedenle yemeğin hazır olup olmadığını öğrenmek için kapağın açılması gerekir.