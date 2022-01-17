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2 milyonluk Ar-Ge yatırımı ile Türkiye’de bir ilk

#Ar-Ge#Bambi Yatak#Ağaç
2 milyonluk Ar-Ge yatırımı ile Türkiye’de bir ilk

Yatak üreticisi Bambi Yatak, 2 milyon TL’lik Ar-Ge yatırımı ile tropik yağmur ormanlarında yetişen kapok ağacı liflerini yeni ürününde kullandı.

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Kapok Naturel Yatak’ı üreten şirket, ürettiği yatakları Türkiye’nin yanı sıra 20 ülkedeki 200 noktada satışa sunacak. Şirket yeni ürünüyle yıllık cirosunda 150 milyon TL artış hedefleiyor.

Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen, kapok lifli ürünleriyle ilgili, “Kapoku yatak, yastık ve yorganlarımızda kullanmak için 4 aylık Ar-Ge çalışması yaptık. Bu dönemde yaklaşık 2 milyonluk Ar-Ge yatırımı gerçekleştirdik. Tüm çalışmalarımız sonunda da Kapok Naturel Yatak doğdu. İnsan kaynağı, ürün tedariki, stok yönetimi gibi tüm kanallarda sadece bu yatağımıza özel yeni bir yapılanma kurguladık. Başarılı sonuçlar elde edeceğine inandığımız kapoklu ürünlerimizi 20 ülkede bulunan 200’ü aşkın noktada satışa sunacağız. Aynı şekilde Türkiye’deki tüm mağazalarımızda kullanıcılarımızla buluşturacağız. 2022 yılının en önemli yatırımı ve atılımı olarak gördüğümüz kapok ile bu yılki birçok hedefimize başarıyla ulaşacağımızı ön görüyoruz” şeklinde konuştu.

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#Ar-Ge#Bambi Yatak#Ağaç

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