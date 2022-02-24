“En Teknolojik Erkek Giyim Markası” ödülü sahibini buldu

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Bu yıl üçüncü kez NielsenIQ Türkiye iş birliği ile gerçekleştirilen ve markaların 40 farklı kategoride yarıştığı Tech Brands Turkey’de Kiğılı, Türkiye’nin En Teknolojik Erkek Giyim Markası ödülünü kazandı.

Kiğılı’dan yeni teknoloji yatırımları müjdesi

Törende Kiğılı adına ödülü alan Pazarlama İletişimi Müdürü Ayşem Başhan, “Üretim süreci ve ürünlerdeki inovasyon, günümüzde sektörümüzün vazgeçilmezi haline geldi. Markaların kendisini geliştirmeden, inovasyona yatırım yapmadan sadece moda dünyasının güncel trendleriyle ayakta kalabilmesi çok zor. Hazır giyim sektöründeki inovasyon faaliyetlerimize ise pandemiyle birlikte daha çok yoğunlaştık. Kiğılı olarak teknolojiye yaptığımız yatırımların devamı gelecek ve yakın zamanda yeni iş birliklerine imza atacağız” dedi.