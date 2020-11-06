Yazıcı fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli yazıcı modelleri ve tavsiyeleri

Bilgisayarlar günümüzde çok sık kullanılan elektronik aletlerdir. Pek çok parçası bulunan bilgisayarların en önemli donanımlarından birisi de yazıcılardır.

Yazıcı Nedir?

Yazıcılar bilgisayarlarda kullanılan harici donanım birimleri içerisinde en önemli parçalardan birisidir. Büyük bir öneme sahip yazıcılar pek çok alanda kullanılmaktadır. Bazı yazıcılar direkt olarak hafıza kartından, fotoğraf makinesinden ve tarayıcılardan çıktı alabilirler. Modern yazıcıların pek çoğu ise faks çekme, tarama ve fotokopi çekme gibi özellikleri içeren makineler olmaktadır.

Yazıcı Ne işe Yarar?

Bilgisayarların vazgeçilmez parçalarından olan yazıcılar bilgisayarlardan doküman çıktısı almayı sağlayan bilgisayar donanımı parçalarından birisidir. Yazıcılar kablolar yardımı ile bilgisayarlara takılır. Tarayıcıdan doküman çıktılarını almak için sahip olunan yazıcının driver'ı veya sürücüsü olması gerekmektedir.

Yazıcılar sayesinde bilgisayarlarda hazırlanan metin dosyaları veya resimler kağıt üzerine yazdırılmaktadır. Bilgisayarlara genellikle USB veya RJ45 aracılığı ile bağlanmaktadır. Bazı yazıcılar ise tarama, faks çekme ve fotokopi çekme gibi özellikleri de bulunmaktadır.

Yazıcı Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Yazıcılar farklı çalışma prensibi ile yaptıkları için pek çok farklı çeşidi ortaya çıkmıştır. Yazıcı çeşitlerinden biri karakter yazıcılardır. Karakter yazıcıların yapısı daktilolara benzemektedir. İlk yazıcı türü olan karakter yazıcılar karmaşık elektronik yapısı ve düşük hızı nedeniyle günümüzde tercih edilmemektedir.

Nokta vuruşlu yazıcılar ise üzerinde baskı iğneleri bulunan yazıcılardır. Bu baskı iğneleri bilgisayardan gelen verilere göre elektromıknatıs yardımı ile kağıt ile yazıcı arasında bulunan şeride nokta vurarak çıktıların alınmasını sağlamaktadır. Günümüzde genel muhasebe bölümünde hala kullanılmaya devam etmektedir.

Bir diğer yazıcı türü olan mürekkep püskürtmeli yazıcılar da çalışma şekli olarak nokta vuruşlu yazıcılar ile aynıdır. Fakat mürekkep püskürtmeli yazıcılar da vurma noktaları yerine püskürtülen boyalar bulunur. Günümüzde en yüksek baskı çözünürlüğüne sahiptir. Diğer yazıcılara göre ise sessiz ve küçük bir yapısı bulunmaktadır.

Piyasada en son çıkmış olan yazıcı türü ise lazer yazıcılardır. Lazer yazıcılar diğer yazıcı türlerine göre daha sessiz ve daha hızlıdır. Ayrıca çok yüksek bir baskı kalitesine sahiptir. Tüm yazıcı modelleri arasında baskı kalitesi en yüksek olması ve oldukça sessiz çalışması nedeniyle günümüzde en sık tercih edilen yazıcı modeli olmaktadır.