Waffle Makinesi modelleri - En ucuz ve kaliteli waffle makineleri

Waffle makinesi son zamanlarda oldukça revaçta olan bir üründür. Hemen hemen her mutfakta bulunması gereken ve buna ihtiyaç hissedilen ürünlerdendir. Waffle yapmak isteyenler için mutfakta önemli bir araç olmaktadır.

Waffle Makinesi Nedir?

Waffle makinası daha çok tost makinasına benzemektedir. Waffle makinasının tost makinasından farkı ise içerisinde bal peteğini andıran bölmelerden oluşmasıdır. Dikdörtgen ve yuvarlak şekillere yerleşen waffle hamuru çeşitli şekillerde pişerek servis yapılır. Waffle hamurunu pişirmek için üretilmiş bir makinedir.

Waffle Makinesi Ne İşe Yarar?

Waffle makinesi waffle tatlısını evdeki malzemeler ile kolaylıkla hazırlanabilecek hamuru pişirmeye yarmaktadır. Gofret gibi çıtır çıtır olması ve kendine has bir yumuşaklık taşımasını waffle makinesi belirler. Isı ayarının homojen dağılımı ile hamurun tamamı eşit şekilde pişerken dağılma ve kırılma olmadan istenilen şekil elde edilir. Waffle makinesi ile aynı zamanda krepler ve değişik şekillerde çocuklar için tatlılar yapmak mümkündür. Tost makinesi mantığında da şekilli tostlar yaparak çeşitli menüler yapılabilmektedir.

Waffle Makinesi Nasıl Kullanılır?

Waffle makinesini kullanmak tost makinesi kadar kolay olmaktadır. Waffle hamuru hazırlanıp makinenin ısısı ayarlandıktan sonra isteğe bağlı ve kullanılan makinenin özelliklerine göre hafif yağlandıktan sonra makinenin bölmelerine dökülür.

Dökülen hamur şekli iki taraftan da hafif suretle bastırılır. Bir miktar bekledikten sonra hamurun şekli oluşumuna bakılıp pişmesi sağlanır. Waffle makinesinin ısı miktarı iyi belirlenmeli ve birden fazla waffle hamuru pişirilmek isteniyorsa ısı ona göre düşürülmelidir. Kullanımı çok kolay olan waffle makinesinin pratik şekillerde hamur pişirmesi en ideal tatlı yapımını kolaylaştırmaktadır.

Waffle Makinesi Modelleri Nelerdir?

Waffle makinesi modelleri her marka için farklı özellikler ve renklerde sunulmuştur. Genel özelliklerde bir waffle makinesi çoğu kez döküm olmaktadır. Waffle makinelerinde son zamanlarda en çok kullanılan modellerde ise granit modelleridir. Granit modellerinde iki çeşit ürün tarzı bulunmaktadır. Granit modeller ve granit görünümlü modeller.

İkisi arasındaki fark granit modeller daha ağır döküm gibi durmaktadır. Granit görünümlü makinelerde döküm daha hafif ve kaplama şeklinde yapılmıştır. İki modelde de yapışma olmadığı ve kullanım kolaylığı sağlandığında tercih edilmektedir.

Waffle makinelerinde şekil olarak ise yonca deseni şeklinde bal peteği gibi bölmeler aynı tür bölmelerde kelebek şeklinde desenler hamura pişirilerek verilmektedir.

En Ucuz ve Kaliteli Waffle Makineleri Ve Özellikleri

Waffle makinesi olarak çok pahalı olmayan döküm şeklinde hatta tava şeklinde piyasada ürün bulunmaktadır. Bunlar waffle için oldukça ucuz ürünlerdir. Kullanım kolaylığı ve uzun zaman kaliteli kullanım için ise granit tasarımlar şeklinde yapılmış waffle makineleri tercih edilmektedir. Waffle makineleri 160 TL ile 3500 TL arasında fiyatlar ile değişmektedir. Waffle makinesinde istenilen marka ve kullanılan malzeme durumu fiyat aralığını değiştirmektir.

Fiyat konusunda oldukça uygun waffle makineleri bulunmaktadır. Döküm granit modellerde fiyat artarken uzun vadede kullanım açısından daha elverişli olmaktadır. Granit döküm waffle makineleri çabuk ısınma sağlarken art arda birçok waffle çıkarabilmeyi sağlamaktadır.

Waffle makinelerinde alınacak ürünün granit kaplama oluşu da ekonomik olarak uygun olmaktadır. Granit kaplama seçeneklerde fiyat daha ucuz olabilmektedir.