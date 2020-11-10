Vdsl Modem fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli Vdsl modem modelleri ve tavsiyeleri

Artık internette sadece dolaşmak değil, aynı zamanda bunu hızlı bir şekilde yapmak önemli noktaya ulaştı. Bu sebepten dolayı farklı özelliklere sahip değişik ürünler kullanılmaktadır. Bu ürünler ise modemler olarak öne çıkıyor. Özellikle vdsl modem günümüzde yaygın olarak birçok farklı yerde değerlendirilmektedir.

Vdsl Modem Nedir?

Çok yüksek hızlı dijital abone hattı olarak da bilinen vdsl modem, oldukça hızlı bir internet alma imkanı sağlayan bir cihazdır. Günümüzde farklı tasarımlara sahip şekilde değişik yerlerde kullanılır.

Vdsl Modem Ne İşe Yarar?

Vdsl modem sabit bir internet üzerinden bu internetin çok daha güçlü ve çok daha hızlı hale gelmesi için kullanılmaktadır. Böylece aylık olarak gelen internet akışının daha hızlı bir şekilde artmasına olanak sağlanıyor. Bu doğrultuda VDSL için ayrı ve ADSL için ayrı internet modemi bulunmaktadır.

Vdsl Modem Nasıl Kullanılır?

Vdsl modem bir bakır kablo aracılığıyla hazırlanmış yapıdır. Bu modemi sabit olarak herhangi bir yere gelen internete bağlamak suretiyle rahatlıkla kullanılabilmektedir. Özellikle bilgisayarın kullanıldığı yakın bir noktaya kurmak suretiyle, çok daha etkin ve hızlı bir şekilde internet çekimi yapılabilir.

Vdsl Modem Ne Amaçla Kullanılır?

Vdsl modem santrale yakın olan internet abonelerine daha güçlü bağlantı hızı sağlamak amacıyla değerlendirilmektedir. Özellikle yüksek bant genişliği sunan bir internet hizmeti olarak öne çıkıyor. Böylece alınan paketten çok daha yüksek bir noktaya çıkan internet hızını kullanmak mümkün hale gelmektedir.

Vdsl Modem Modelleri Ve Çeşitleri Nelerdir?

Vdsl modem modelleri daha çok çekim hızı kapasitesine göre değişkenlik göstermektedir. Özellikle yaklaşık olarak kullanan internetin 10 katı kadar yüksek bir noktaya çıkarma sağlanıyor. Özellikle 100 Mbps’ye kadar yüksek bir kıza ulaşma şansı sağlayan modemler arasında yer alır. Aynı zamanda download sırasında ise 5 katı kadar bir hız modeline ve çeşidine göre değişkenlik göstermektedir.

Vdsl Modem Satın Alırken Nelere Dikkat Etmelidir?

Öncelikle modem hem vdsl hem de adsl desteği sağlamalıdır. Böylece fiber hızın değişikliğine bağlı olarak yüksek hızda çekim olanağı sürekli sağlanır. Mutlaka Geniş bant yapısına sahip olan ve yaklaşık olarak mbps kadar internet çekim hızı sağlayacak ürünler tercih edilmelidir. Diğer yandan modemin anteni ve barındırdığı teknolojik özellikler de mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.