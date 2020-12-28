Traş Makinesi modelleri - En ucuz ve kaliteli saç ve sakal traş makineleri

Tıraş makinesi, basit bir tanımı ile genellikle erkeklerin sakal ve bıyıklarını kestikleri alete denmektedir. Oldukça pratiklik ve kolaylık sağlayan bu makine birçok kişinin evinde mutlaka bulunan ihtiyaçlardan biridir. Tıraş olmanın en kolay yolu bu makine ile birlikte sağlanır. Eski zamanlarda tıraş olmak çok fazla bir şekilde zaman alıyorken bugün 5 dakika içerisinde bu makineler sayesinde tıraş olunabilmektedir.

Tıraş Makinesi Nedir?

Tıraş makinesi, saç ya da sakalların kesilmesini, şekil verilmesini, düzeltilmesini sağlayan numaralandırılmış şekilde başlıkları olan elektrikle ya da şarjla çalışan aletlere denmektedir. Ayrıca vücut tüylerini kısaltma ve kesme işlemini de gerçekleştirmektedir. Belirli bir mekanizma sayesinde kesim işlemini gerçekleştirir.

Tıraş Makinesi Ne İşe Yarar?

Tıraş makinesi vücutta bulunan tüyleri, yüz kısmında bıyık ve sakalı, kafa bölgesinde ise saçı kesmeye, biçim vermeye, düzeltmeye ve şekillendirme işlemlerinin uygulanmasında işe yaramaktadır. Tıraş makinelerinin modellerine göre ıslak ya da kuru kesim sağlamaktadır.

Tıraş Makinesi Nasıl Kullanılır?

Tıraş makinesi kullanımı oldukça basit ve etkilidir. Tıraş makinesi belirli tuşlardan ve fişten oluşmaktadır. Elektrikli makinelerde fiş prize takılıp tek bir düğmeye basıldığında tıraş işlemine başlanabilir. Şarjlı makinelerde ise enerjisi doldurulduktan sonra yuvasından çıkarılarak yine düğmeye basılarak tıraş işlemi gerçekleştirilir. Tıraş makinelerinin çeşitli başlıkları vardır. Bu başlıklar sakalın hangi boy kesileceğini belirler. Bu başlık ayarlarını kendinize göre ayarlayıp şekillendirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Tıraş Makinesi Modelleri Nelerdir Ve En Ucuz ve Kaliteli Saç Sakal Makineleri Hangileridir?

Tıraş makinesinin birçok modelleri bulunmaktadır. Bunlar;

- Kablolu tıraş makineleri

- Kablosuz tıraş makineleri

- Su geçirmeyen tıraş makineleri

- Oynar başlıklı tıraş makineleri

- Saç ve sakalı aynı anda tıraş eden makineler

- Vücut tipi için kullanılan tıraş makineleri

- Islak tıraş yapabilen makineler

- Kuru tıraş yapabilen makineler

- Lineer elektrikli tıraş makineleri

Tıraş makineleri içinden en güçlü tıraş edici özelliği olan kablolu modeli çok sık tercih edilmekte ve tavsiye edilmektedir. Model seçimi kişinin ihtiyaçlarını karşılayacak bir biçimde olması gerekmektedir. Islak tıraş sağlayan makineler de en az kablolular kadar çok fazla kullanılmaktadır. Tıraş makinelerinin fiyatları ise firmalara, modellere ve markalara göre değişkenlik göstermektedir. 90 liraya da tıraş makinesi bulunurken 500 liraya da bulunmaktadır. Bu tamamen kişinin ihtiyaç duyduğu makineye göre farklılık göstermektedir.

Tıraş Makinesini Kullanırken Ve Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Tıraş makinesi kullanırken ve satın alırken dikkat edilecek hususlar;

- Tıraş makinesi elektrikli ve kabloluysa suyla temas ettirilmemelidir.

- Tıraş makinesi şarjlı ise tam şarj edilmeden kullanılmamalıdır.

- Tıraş makinesi alırken garanti ve servis desteğinin olmasına bakılmalıdır.

- Tıraş olurken makine cilde çok fazla bir şekilde bastırılmamalıdır.

- Tıraş makinesi alırken ihtiyaca uygunluğuna göre alınmalıdır.

- Tıraş makinesi alırken garanti süresine bakılmalıdır.

- Tıraş makinesi kullanırken sakal hangi miktarda kesilmek isteniyorsa ona göre başlık takılmalıdır.

Tıraş Makinesi Bakımı Nasıl Olmalıdır?

- Tıraş makinelerinde bulunan bıçaklar sık sık yağlanmalıdır.

- Tıraş makineleri tıraştan sonra mutlaka temizlenmelidir ve asla pis bırakılmamalıdır.

- Tıraş makinesi kapalı alanlarda dolapta ya da kutuda saklanmalıdır.

- Tıraş makinesi kablolu bir model ise sürekli fişte tutulmamalı ve ara ara kapanmalıdır.

- Tıraş makineleri fırça yardımı ile tıraş öncesi ve sonrası mutlaka temizlenmelidir.