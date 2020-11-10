Termosifon fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli termosifon modelleri ve tavsiyeleri

Termosifon, doğalgaz yokluğunda su ihtiyacını karşılayan bir cihazdır. Depo büyüklükleri farklı boyutlarda olan bu cihazlar değişik ısıtıcı gücüne sahiptir.

Termosifon Nedir?

Termosifon en basit haliyle su ısıtan ve depolayan bir sistemdir. Evsel bir ısıtma cihazı olan termosifon, suyu sıcak şekilde depolar ve ihtiyaç anında bölgesel dağıtım yapar. Genellikle de evlerin banyo kısmında yer alır.

Termosifon Ne İşe Yarar?

Termosifon, sıcak su temini bakımından evlerde büyük bir yardımcı olarak kullanılmaktadır. Termosifonlar farklı depo haznelerine sahip olduğu için, herkesin gereksinimine uygun olarak üretilmektedir. Haznesi büyük olan bu cihazlar sayesinde ev halkına konforlu bir duş alma imkanı sağlanmaktadır.

Termosifon Nasıl Kullanılır?

Termosifon, basit bir kullanıma sahiptir. Buna göre termosifon kullanılmadan önce ihtiyaç duyulan derecede ısı ayarlaması yapılır. Bundan sonra cihaz içerisindeki su, belirlenen ayara gelir ve kullanıcının ihtiyacına cevap verilmiş olur. Bu noktada, kullanıcının termosifonu doğru sıcaklıkta kullanması son derece önemlidir. Aksi takdirde fazla enerji tüketimi ile karşılaşılabilir.

Termosifon Ne Amaçla Kullanılır?

Termosifon, özellikle banyolarda ihtiyaç duyulan sıcak suya erişmek amacıyla kullanılan bir cihazdır. Buna göre cihaz içerisindeki su önceden belirlenen sıcaklığa getirilir ve bu sıcaklıkta sabit tutulur. Termosifon haznesi içerinde bulunan suyun ısıtılmasıysa bir rezistans yardımıyla sağlanır. Suyun sıcaklığı kullanıcının belirlediği değerin altına düştüğünde bu rezistans devreye girer. Böylece kullanım süresi boyunca haznedeki su sabit bir sıcaklıkta tutulur.

Termosifon Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Termosifonları katı yakıtlı ve elektrikli olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Buna göre günümüzde genellikle elektrikli termosifonların kullanıldığı bilinmektedir. Katı yakıtlı termosifonlarda su daha kısa sürede ısınır. Buna ek olarak banyo sıcaklığı da nispeten yüksektir. Elektrikli termosifonlarsa kendinden haznelidir. Bu cihazlardan sıcak su alabilmek için önceden ayar yapılması gerekir.

Termosifon Satın Alınırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Termosifon alırken dikkat edilmesi gereken temel unsurlar hazne büyüklüğü ve yakıt tüketimidir. Normal bir aile için genellikle 65 litre büyüklükte termosifon yeterli olmaktadır. Yakıt tüketimi konusundaysa farklı alternatiflerle karşılaşmak mümkündür. Buna göre termosifon içerisindeki rezistanslar 1500-2000 W arasındadır. Yakıt tüketiminin daha az olduğu cihazları tercih etmek, maddi anlamda tasarruf sağlar.