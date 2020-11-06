Televizyon fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli televizyon modelleri ve tavsiyeleri

OLED VE UHD televizyonlar ise yüksek teknoloji ile üretilen modeller arasında yer alıyor. Bu modelleri ve diğer televizyon çeşitlerini hem mağazalardan hem de internetten satın almak mümkün. Bazı televizyonlarda %20 ile %30 arasında değişen indirim fırsatları da mevcut.

Televizyon Nedir?

Televizyon, günlük hayatta en çok kullandığımız haberleşme araçlarından biridir.

Televizyon Ne Amaçla Kullanılır?

Televizyon film, haber, spor karşılaşmaları ve belgesel türündeki programları izlemek için kullanılır. Son yıllarda üretilen televizyonlar ile internete bağlanmak da mümkün. Laptop ve telefon bağlantılı televizyonlarda ise sinema filmi ve dizi izlenebilir.

HDMI ve USB girişi olan televizyonlarda arşiv oluşturulabilir ve müzik dinlenebilir.

Televizyon Nasıl Kullanılır?

Televizyonu satın aldıktan sonra kullanma kılavuzu dikkatlice okunmalı ve televizyonun özellikleri hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Güvenlik gereği uyumadan önce fişinin mutlaka çıkarılması gerekir.

Televizyon Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

1- LED TV:

Hem tasarruflu hem de uzun ömürlü olan Led Tv'ler, 12 aya varan taksit imkanlarından faydalanılarak sipariş edilebilir.

2- OLED TV:

4-5 mm. inceliğinde olan OLED Tv'ler 4k çözünürlüğe sahiptir. Bu zamana kadar imal edilmiş en ince ve hafif televizyon türlerinden biridir.

3- Plazma TV:

Yüksek teknoloji ile üretilen plazma televizyonlar, ince bir yapıda olduğu için az yer kaplar. Görüntü kalitesi yüksektir. Ev dışında otellerde ve iş yerlerinde de sıklıkla kullanılır.

4- QLED TV:

Bu televizyonlar da OLED televizyonlar gibi 4k çözünürlüğe sahiptir. HDR teknolojisine sahip olan bu modellerin görüntü kalitesi oldukça yüksektir.

Televizyon Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Ofis için televizyon almak isteyenler, kablosuz modelleri tercih edebilir. Otel ve pansiyon gibi konaklama merkezleri için kablosuz televizyonlar satın alınabilir.

Görüntü kalitesi yüksek olan OLED VE QLED teknolojili televizyonlar, diğer modellere oranla biraz daha pahalıdır. Daha hesaplı bir alışveriş için fiyat karşılaştırması yapılmalı ve kampanyalar takip edilmelidir.

Televizyonlar hangi odada kullanılacaksa ona göre bir seçim yapılabilir. 15 - 17 - 19 inç televizyonlar mutfak ve yatak odası için uygundur. Salon ve oturma odaları içinse 81, 94 ya da 101 ekran televizyon modellerine bakabilirsiniz.