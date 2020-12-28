Telefondan Tv'ye görüntü ve ses aktarma araçları ve kabloları

Cep telefonları artık sadece arama yapma ya da mesaj yazma gibi özelliklere sahip değildir. Bu teknoloji harikası cihazlar ile dizi, film ve video izlemek mümkündür. Ancak cep telefonu erkanlarının küçük olması izlerken sıkıntılara neden olabilir telefondan TV'ye görüntü ve ses aktarma kabloları ise işte burada devreye girmektedir.

Cep Telefonu Görüntü Kablosu Nedir?

Cep telefonları ve tabletler teknolojinin sürekli gelişmesi ve ilerlemesi sayesinde farklı amaçlar ile de kullanılmaya başlamıştır. Telefonların ekranları yeterince büyük olmadığı için video, film ya da dizi izlerken pek keyif vermez. Fakat görüntü kabloları ile telefon ya da tabletinizi televizyonuna bağlayarak daha büyük ekranda izleme keyfini yaşayabilirsiniz.

Cep Telefonu Televizyon Bağlantı Kablosu Ne İşe Yarar?

HDMI kabloları televizyon ve bilgisayarlarda sıklıkla kullanılır. Fakat telefon ve tabletlerin ses, görüntü çıkışı sağlayan kısımları HDMI kablolarından farklıdır. Bu nedenle de bu cihazlar için farklı bağlantı kabloları kullanılır.

Cep telefonu ve tablet üreticileri kendi markaları dahilinde bu bağlantı kablolarını üretir. Eğer bu kablolardan edinmeyi düşünüyorsanız telefonunuza uygun modelleri almanız gerekir. Kullanmış olduğunuz akıllı telefonların görüntü ve ses çıkışlarının aktarımında kullanılan kablolar genellikle MHL ya da Slimport olmaktadır. İOS işletim sistemi kullanan akıllı cihazlarda ise genelde kullanılan port Lightning olmaktadır. Bu bağlantı kabloları sayesinde akıllı cihazlarınızı televizyona bağlayarak izlemek istediğiniz videoları daha büyük bir ekranda izleme şansına sahip olursunuz.

Akıllı Telefonlar Televizyona Nasıl Bağlanır?

Akıllı telefonların şarj kablolarına bağlandıkları kısım çoğunlukla görüntü ve ses aktarımı için de kullanılmaktadır. Son zamanlarda üretilmiş olan televizyonlardaki HDMI bölümleri ise yalnızca ses ve görüntü için değil telefona enerji vermek için de kullanılabilmektedir.

Ancak bazı eski model televizyonlarda sadece HDMI çıkışı vardır. Böyle durumlarda ise bağlamak için kullanılacak MHL kablo USB portu üzerinden kolay bir şekilde harici olarak kullanılabilmektedir. Bu MHL kablolar aktif MHL ismi ile bilinir. Günümüzde de hala bu kabloların kullanımı oldukça yaygındır.

Akıllı telefonunuzun uyumlu olduğu ses ve görüntü kablolarını alarak televizyonun HDMI ve MHL bölümlerine kolay bir şekilde bağlayabilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu şekilde daha iyi bir ses ve görüntü kalitesi ile dizi, film ya da video izleme şansı elde edebilirsiniz. Evinizde bir video oynatıcı yoksa bir görüntü aktaran bağlantı kablosu sayesinde telefonunuzu ya da tabletinizi bir video oynatıcıya dönüştürebilirsiniz. Üstelik bu işlemi yapmak oldukça kolaydır ve herhangi bir maliyet gerektirmez.

Akıllı Telefonları ya da Tabletleri Televizyona Bağlamanın Ne Gibi Avantajları Vardır?

Akıllı telefon ya da tablet gibi cihazlar üzerinden farklı formatlardaki videoları izlemek mümkündür. Bu cihazların kalitesi ve gelişmişlik düzeyi arttığı için oyun oynama imkanı da sunmaktadır. Ayrıca akıllı telefon ve tabletler internete bağlanabildikleri için bu cihazlar ile dizi ya da film izlenebilmektedir.

Evinizde bulunan televizyonların akıllı televizyon özelliği yoksa bir görüntü kablosu ile cep telefonu ya da tabletinizi televizyona bağlayarak bu özelliklerden faydalanabilirsiniz. Telefon ve tabletlerin pek çok işlevi olmasına rağmen ekranları küçüktür. Bu nedenle bir dizi ve ya film izlemeniz durumunda televizyondan aldığınız hazzı almazsınız. Bu görüntü aktarımı yapan kablolar sayesinde büyük ekranda dizi ve film izlemenin keyfini çıkarabilirsiniz.

Akıllı telefon ya da tablet üzerinden oynadığınız oyunları daha büyük ekrandan ve zevkli bir şekilde oynamak istiyorsanız yine bu kabloları kullanabilirsiniz.