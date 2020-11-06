Ram fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli ram modelleri ve tavsiyeleri

RAM’in iyi olması ve yüksek performansta olması akıllı cihazın daha iyi çalışmasına fayda sağlamaktadır.

RAM Nedir?

RAM, bilgisayar, telefon, tablet ve benzeri akıllı bütün ürünlerin içerisinde yer almaktadır. Özellikle kişiler akıllı bir cihaz satın alırken, en dikkat ettiği özelliklerden biri RAM’dir. RAM’de bir problem olması, yapılacak olan bütün işlemleri negatif olarak etkilemektedir. İstediğiniz bir programı veya uygulamayı rahat bir şekilde açmak için RAM kullanmanız gerekmektedir.

RAM’de bir problem olması demek, akıllı olan cihazın beyninin bozulmasına yol açmaktadır. RAM sisteminin Türkçe açılımı Rastgele Erişimli Hafızadır. RAM bir çeşit depolama sistemidir bununla beraber yapılan bütün işlemleri kayıt etmektedir. Depolanan bilgilere hızlıca ulaşmak için RAM kullanılmaktadır bununla beraber RAM kalıcı olarak cihaz içerisinde olan bütün bilgileri sağlamaktadır.

RAM Ne İşe Yarar?

RAM bellek olarak kullanılmaktadır ve kutucuk halinde bulunmaktadır. Bu kutucukların her biri sütunlar halinde bulunurlar. Set halinde bulunan RAM kutularındaki her bir yere hücre denilmektedir. RAM bütün bilgileri, bu kutucuklar içerisinde saklamaktadır. Aynı zamanda da cihazda bilgiyi görmek için hızlıca bu RAM sistemi işlem yapmaktadır.

RAM Nasıl Kullanılır?

RAM işlemci de yapılması gereken ve istenilen bütün işlemleri gerçekleştirmektedir. Bununla beraber yapılan bütün işlemler RAM içerisinde saklanır. Cihaz içerisinde ihtiyaç duyulduğu zaman RAM içerisinde bulunan bilgiler ortaya çıkmaktadır. Bilgilere bu RAM sayesine kolay bir şekilde erişebilirsiniz. RAM kapasitesinin yüksek olması bilgisayarın veya akıllı cihazların daha iyi veri toplamasına yardımcı olmaktadır. Bununla beraber yapılan işlemlerin daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. RAM’in yetersiz olması veya bozulması durumunda ise işlemler gerçekleşmez.

RAM Ne Amaçla Kullanılır?

RAM akıllı aletlerin veya bilgisayar gibi sistemlerin hızlı bir şekilde çalışması için kullanılmaktadır. Bir elektronik cihazın RAM sisteminin iyi olması, o cihazın sorunsuz bir şekilde çalışmasına fayda sağlamaktadır. RAM tamamen telefon, bilgisayar ve tablet gibi aletlerin bilgilerini kalıcı bir şekilde depolamasını sağlamaktadır.

RAM Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

RAM’ler kullanılacak olan sistemlere göre değişiklik göstermektedir. Bununla beraber her RAM’in kendi içerisinde birçok farklı modeli bulunmaktadır. Genel olarak bilinen RAM çeşitleri ise şu şekildedir;

Statik Ram

DRAM

DIMM RAM

Single ve Double Sided DIMM

SDRAM

RAM Satın Alınırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

RAM satın alınırken, RAM uyum içerisinde diğer RAM’lerle çalışılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Bir sistem toplarken kişilerin karşısına dikkat edilmesi gereken birçok unsur çıkmaktadır. RAM satın alınırken alınacak olan ürünün anakart, MHz ve CL ile uyumuna dikkat edilmesi gerekmektedir.