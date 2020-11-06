Powerbank fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli powerbank modelleri ve tavsiyeleri

Powerbank içinde biriktirdiği enerji ile telefonları şarj etmeye yarayan bir araçtır. Özellikle elektriğin olmadığı durumlarda çok kullanışlı olmaktadır.

Powerbank Nedir?

Powerbank öncelikle cep telefonları olmak üzere, şarj edilebilir her türlü cihazı elektriğin olmadığı durumlarda şarj etmeye yarayan bir araçtır. Boyutu oldukça küçüktür ve taşıması da oldukça kolaydır. Hatta bazı powerbank modelleri cep telefonlarından bile daha küçüktür. Powerbanklerin içinde tıpkı cep telefonlarında olduğu gibi kendi pilleri bulunur. Bu pil sayesinde şarjı biten bir telefona kablo aracılığıyla enerji aktarımı gerçekleşir ve telefon şarj edilir.

Powerbank Nasıl Kullanılır?

Genellikle powerbank üzerinde en az bir tane usb çıkışı bulunmaktadır. Bu usb çıkışları bazı modellerde iki, bazı gelişmiş modellerde ise daha fazla olabilmektedir. Bu usb çıkışlarına bağlanacak bir kablo yardımı ile telefonlar şarj edilebilmektedir. Fakat powerbank ile telefonları şarj edebilmek için, öncelikle powerbank cihazını şarj etmek gerekir. Genellikle powerbank cihazları yüksek akıma sahip oldukları için kısa sürede şarj olabilmekte ve cihazları da daha hızlı şarj etmektedirler.

Powerbank Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Powerbank cihazlarının miliamper değerleri, powerbank seçerken dikkat edilmesi gereken unsurlardandır. Bu değerler, pil içinde ne kadar enerji depolayabileceği ile ilgilidir. Örneğin, 10.000 mAh değerindeki bir powerbank 2000 mAh değerindeki bir telefonu ortalama 5 defa şarj edebilir. Fakat yine de kayıplar da dikkate alınmalıdır. Çünkü hiç kullanılmayan bir powerbank uzun süre beklediğinde kendi kendine güç kaybedebilir. Yani sonuç olarak 4 defa şarj edilebilecekmiş gibi düşünülebilir.

Powerbank Modelleri Nelerdir?

Powerbank cihazları genellikle 1 çıkışlı olacak şekilde tercih edilmektedir. Fakat 2 çıkışlı ya da daha fazla çıkışlı powerbank modelleri de bulunmaktadır. Aynı zamanda powerbank modelleri enerji depolama değerlerine göre de sınıflandırılmaktadır. Örneğin 1 saate şarj olup, bir cep telefonunu 5 defa şarj edebilen modeller varken, 20 dakikada şarj olup telefonu 2 defa şarj edebilen modeller de bulunabilmektedir.

Powerbank cihazlarının fiyatları da yine bu modellere göre şekillenir. Kaliteli bir powerbank istiyorsanız buna göre para ödemeniz gerekir. Kaliteli powerbank cihazları daha kullanışlıdır ve normallerine göre daha uzun kullanılabilirler.