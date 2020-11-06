Oyuncu Kulaklığı fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli oyuncu kulaklığı modelleri ve tavsiyeleri

Oyuncu kulaklıkları farklı amaçlar için kullanılıyor olsa da, temelde sadece oyuncular için geliştirilmiş bir kulaklık türüdür.

Oyuncu Kulaklığı Nedir?

Bir oyuncu oyun oynarken sesin tam olarak nereden geldiğini hissetmek ister. Oyuncu kulaklıklarının da ortaya çıkış sebebi tam olarak budur. Yani oyun oynayan kişinin daha iyi bir oyuncuya dönüşmesini sağlarlar. Bunu sağlamak için de 7.1 ses teknolojisini kullanırlar. 7.1 ses düzeninde tüm sesler çevresel olarak algılanabilir. Aynı zamanda 7.1 ses sistemi bir sanal ses çıkışıdır.

Açık dünya oyunlarını oynayan oyuncular için oyuncu kulaklığı oldukça önemlidir. Çünkü bu oyunlarda genellikle çatışmalar mevcuttur ve oyuncu çatışmanın nerede olduğunu, silah seslerinin nereden geldiğini bilmek ister. Eğer oyuncunun bunu sağlayacak bir kulaklığı varsa, oyuncu o oyunda avantajlı bir duruma sahip olur ve daha iyi bir oyuncuya dönüşür.

Oyuncu Kulaklığı Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Piyasada pek çok oyuncu kulaklığı modeli bulunmaktadır. Bu modeller kafa yapısına, kulaklık bandın ya da pedine, ses kalitesine ve yazılımına göre değişmektedir. Özellikle bir oyuncu kulaklığı seçerken kulaklığın teninize temas eden kısımlarına dikkat etmeniz gerekir. Bu kısımların sizi rahatsız etmeyecek bir malzemeden yapılmış olması önemlidir. Mesela krom bantlı bir oyuncu kulaklığı dışarıdan şık görünebilir fakat kullanışı o kadar da rahat olmayabilir. Ayrıca ses sistemi konusunda 7.1 sistemini kullanılan surround modeller tercih edilmelidir.

Oyuncu Kulaklığı Modelleri Nelerdir?

Oyuncu kulaklıklarının hemen hemen tamamında mikrofon mevcuttur. Fakat mikrofonsuz oyuncu kulaklığı modelleri de üretilmektedir. Aynı zamanda oyuncu kulaklıklarının kablolu ve kablosuz olmak üzere de modelleri mevcuttur. Oyuncular tarafından sesin dağılmaması için wireless kulaklıklar çok fazla tercih edilmemektedir. Bu yüzden kablolu kulaklıklar daha fazla tercih edilir. Bazı kulaklıklarda 7.1 surround sistem bulunmaz. Bu sisteme sahip oyuncu kulaklıkları daha fazla tercih edilmektedir.

Oyuncu Kulaklığı Fiyatları Nelerdir?

Oyuncu kulaklıklarının fiyatları pek çok faktöre bağlı olarak değişmektedir. Örneğin piyasadaki en pahalı oyuncu kulaklıkları 7.1 surround sisteme sahip olan wireless oyuncu kulaklıklarıdır. En ucuz oyuncu kulaklıkları ise kablolu ve 7.1 sisteme sahip olmaya kulaklıklardır. Bu ucuz kulaklıklarda zaman içinde ped kısmında dökülmeler yaşanabilir.