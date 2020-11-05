Notebook fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli notebook modelleri ve tavsiyeleri

Yediden yetmişe artık pek çok farklı iş bilgisayarlar üzerinden gerçekleştiriliyor. Bilgisayarlardan biri olarak da notebook ön plana çıkmaktadır. Hatta özellikle günümüzde artık notebook çok daha fazla kullanılmaktadır. Gelişmiş günümüz özellikleri ile beraber artık pek çok kişi rahatlıkla işlerini yapma imkanı tanımaktadır.

Notebook Nedir?

Notebook, dizüstü bilgisayar ya da taşınabilir bilgisayar şeklinde ifade edilmektedir. Klavye ve ekrandan oluşan, mouse kullanım özelliği sağlayan ve her yere rahatlıkla götürülebilen bilgisayardır. Hafif ve taşınabilir olması ile pek çok farklı noktaya götürerek işleri rahatlıkla yapma imkanı sağlar.

Notebook Ne İşe Yarar?

Bilgisayar üzerinde akla gelebilecek birçok farklı işlem notebook üzerinde yapılabilmektedir.

- Farklı programları çalıştırma ve kullanma

- Microsoft Office programlarını kullanmak ve özellikle Word üzerinden yazı yazma

- Oyun oynama

- İnternette dolaşma

- Dosya kaydetme, okuma ve kullanma

- Not yazma ve kaydetme

Bu temel işlemlerinin yanı sıra daha birçok farklı amaç altına notebook kullanılabilmektedir. Tabii özelliklerine ve mekanik sistemine bağlı olarak görevleri değişkenlik gösterebilmektedir.

Notebook Nasıl Kullanılır?

Oldukça kolay bir kullanım imkanı veren notebook, taşınabilir özellikli bir bilgisayardır. Ekranı kaldırmak suretiyle açma tuşuna basarak kullanıma hazır hale getirmek mümkün. Böylece içine yüklenmiş olan windows üzerinden birçok farklı program, oyun ya da Microsoft Office dosyaları rahatlıkla değerlendirilmektedir. Ayrıca özel programlar yüklemek suretiyle kullanılabilir ve artık teknolojinin sağladığı olanaklar ile dokunmatik ekran üzerinden tüm işlemler klavyesiz yapılabilir.

Notebook Ne Amaçla Kullanılır?

Notebook aslına bakılırsa daha basit işlemleri gerçekleştirme imkanı sağlayan Laptoptan biraz farklı cihazlardan biridir. Genelde sörf yapmak ya da not almak gibi uygulamaları gerçekleştirir. Fakat günümüz teknolojisinin getirdiği olanaklar ile beraber Notebook da artık birçok özelliğe sahip hale geldi. Bu doğrultuda birçok programı kullanmak ve Microsoft Office gibi programlar üzerinden de çalışma sağlamak mümkün.

Notebook Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Notebook modelleri ve çeşitleri bazı özelliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bunlar içerisinde işlemcisi, RAM kapasitesi, hafıza kapasitesi ve ekran kartı gibi durumlar model ve çeşitleri değiştirmektedir.

Notebook Satın Alırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Notebook satın alırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus ana kartı, işlemcisi ve Ram kapasitesidir. Onlara bakarken mutlaka doğru marka üzerinden cihazları elde etmek önemlidir. Tabii kişisel istekler de mutlaka baz alınmalıdır.