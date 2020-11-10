Mp3 Çalar fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli Mp3 çalar modelleri ve tavsiyeleri

İngilizce kökenli olan MP3 kelimesinin açılımı, Motion Pictures Experts Group şeklindedir. Çalar kelimesi kökeni ise Süryanice olmaktadır. MP3 çalar kelimesinin anlamı, dijital ses dosyalarının çalınmasını sağlayan ve bu dosyaları saklayan, taşınabilir medya oynatıcısıdır.

MP3 Çalar Nedir?

MP3 Çalar, mp3 formatında bulunan ses kaydı veya müziklerin depolanarak ardı ardına dinlenmesini sağlayan taşınabilir müzik oynatıcı cihazıdır. Üretime başlanan zamanlarda 1 GB hafızaya sahip MP3 çalar, günümüzde 64 GB ve daha fazla hafızaya sahip modelleri bulunmaktadır.

MP3 Çalar Ne İşe Yarar?

Gün içerisinde yürüyüşe çıktığınızda, işe giderken veya dönerken, akşam gezintiye çıktığınızda dinlemek istediğiniz müzikleri depolamanıza yardımcı olan medya oynatıcısı olarak kullanılmaktadır.

MP3 Çalar Nasıl Kullanılır?

Genellikle MP3 Çalar çeşidine göre usb kablo kullanarak veya direkt bilgisayardaki usb girişine takarak MP3 Çalar bilgisayar ekranına yansıtılmaktadır. Dinlemek istediğiniz müzikler MP3 çalar sayfasına yüklenerek kullanılmaya başlanmaktadır. Müzik listeleri oluşturulabilir veya rastgele müzikler yürütülmektedir.

MP3 Çalar Ne Amaçla Kullanılır?

İnternetten indirilmiş olan müziklerin MP3 çalara aktarılması ile istediğiniz zaman istediniz yerde müzik dinlemenizi sağlamaktadır. Aynı zaman da müziklerin belli dosyalarda depolanması da sağlanmış olur.

MP3 Çalar Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

MP3 Çalar, pil ile çalışan ve şarj edilebilen farklı modelleri bulunmaktadır. İnce kasaya sahip radyo özelliği olan mp3 çalar ekranda müzik isimleri ve seçenekleri vardır. USB girişi olan MP3 çalar ise genellikle pil ile çalışmaktadır. Hafıza kartı takılabilen mp3 çalar çeşitleri en çok tercih edilenler arasındadır. Hafızasına ve markasına göre mp3 çalar fiyatları 25 TL ile 120 TL arasında değişmektedir.

MP3 Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

İlk olarak mp3 çalar hafızası en önemli kriter olmalıdır. Ardından şarj edilebilir özellikte olması ve kullanım süresinin uzun olması da önemlidir. Dijital albümler oluşturmanızı sağlayacak mp3 çalar çeşitleri daha kullanışlı olacaktır. Mp3 çalarda bulunan kemere veya pantolona geçme aparatı sayesinde düşme, kırılma ve kaybolma riski ortadan kalkmaktadır. Kulaklık girişleri detaylı biçimde incelenmelidir. Almadan önce mutlaka alınması düşünülen mp3 çalar test edilmelidir. Hafıza kartı girişine sahip olması daha fazla şarkının depolanması için her zaman avantaj olacaktır.