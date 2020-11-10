Modem fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli modem modelleri ve tavsiyeleri

Özellikle sabit internetlerin vazgeçilmez parçaları arasında modem gelir. Farklı özellikleri ve şekillere sahip olan modem çeşitleri, interneti kullanma noktasında önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Farklı kapasiteler üzerinden değerlendirilen modemler, aynı zamanda birçok değişik modele sahiptir.

Modem Nedir?

Bilgisayarların genel ağ bağlantısını sağlayan cihaza modem denmektedir. Özellikle bu durum sabit internet hatlar için geçerlidir. Herhangi bir ev ya da işyerlerindeki birçok farklı noktadan rahatlıkla internetin ortak şekilde kullanılmasına fırsat verir.

Modem Ne İşe Yarar?

Modem genel olarak sabit internetin kullanılmasını sağlar. Genel ağ üzerinden bağlantı kurmak suretiyle, birçok farklı bilgisayar eşliğinde ortak biçimde bağlantı imkanı verir. Böylece internet vasıtasıyla hem dünyaya açılma şansı elde edilir hem de birçok iş rahatlıkla yapılabilir.

Modem Nasıl Kullanılır?

Modem kullanımı oldukça basittir. Aslında internet paketi alınan firma bünyesinde modem ücretsiz şekilde getirilir. Fakat isteğe bağlı olarak daha güçlü çekim konusunda başka yerden satın da alınabilir. Daha sonra internet hattının çekildiği noktaya kablosuz şekilde modem bağlanır. Ardından modem fişi takılır ve açılarak internet kullanılmaya başlanır.

Modem Ne Amaçla Kullanılır?

Modem birden fazla amaç altında kullanılabilmektedir. En önemli amacı şüphesiz internetin kullanılmasına fırsat vermektir. Aynı zamanda birden fazla bilgisayarın bir arada ortak şekilde kullanılmasına olanak tanır. Böylece bilgisayar arasında veri alışverişi sağlanır. Diğer yandan internet hızını yükseltme konusunda da görevi bulunmaktadır.

Modem Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Modemler dahili ve harici olmak suretiyle iki çeşide sahiptir. Daha iyi modemler akıllı telefon veya tablet içerisinde bulunan sistemlerdir. Bu şekilde internet kullanılır. Harici modelleri ise bir cihazın içerisine yerleştirilmiş sistem olarak öne çıkıyor. Böylece herhangi bir sorun yaşanmadan ortak biçimde sabit internet kullanımına fırsat yakalanır.

Modem Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Modem satın alırken birtakım unsurlara dikkat ederek güvenli şekilde cihazı elde etmek mümkün.

- Hem VDSL hem de ADSL desteği sağlayan modeller tercih edilmelidir.

- Siber tehditlerden korunmak için ebeveyn protokol desteği mutlaka bulunmalıdır.

- Modemin anten kazancı ile beraber çekim kuvvetine dikkat edilmelidir.

- Özellikle bir modeme özel Mbps miktarı ne kadar yüksekse hızlı da bir o kadar yüksektir.

- Mutlaka modem üzerindeki ethernet port sayısına dikkat edilmesi gerekir.