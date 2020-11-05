Maşa fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli maşa modelleri ve yavsiyeleri

Saçlarına klasik ve modern çizgilere sahip şekilde dalga vermek isteyenlerin işine yarayacak alet saç maşasıdır. Piyasada her ihtiyaca cevap verebilecek tarzda sayısız saç maşası bulunmaktadır.

Maşa Nedir?

Maşa, sıcaklığın da yardımıyla saça şekil vermeye yardımcı olan elektronik bir alettir. Genellikle makasa benzer şekilde açılan iki kısmı vardır. Saç buraya uygun pozisyonda yerleştirildiği takdirde istenen görüntüye ulaşılmaktadır. Bazı yerlerde düzleştirici olarak kullanılan cihazların da maşa olarak isimlendirildiğiyle karşılaşmak mümkündür. Buna göre kullanım kısmı yuvarlak olan saça dalga vermeye, düz olan ise saçı düzleştirmeye yaramaktadır.

Maşa Ne İşe Yarar?

Maşa 1900’lü yılların ortasına doğru ismini duyurmuş bir alettir. İki plakadan oluşur ve kişinin başkasından yardım almadan saçını şekillendirmesine yardımcı olur. Saç maşalarının üretiminde pek çok materyal kullanılmıştır. Bunlardan bazıları saça zarar verirken bazıları daha iyi performanslar sergilemeyi başarmıştır.

Maşa Nasıl Kullanılır?

Saç maşası hem kısa hem de uzun saçlarda kullanılabilen bir cihazdır. Buna göre, saçın plakalara farklı şekillerde dolanmasıyla sık veya seyrek bukleler elde edilmesi mümkündür. Maşa kullanılırken saç istenen kalınlıkta tutamlara ayrılır ve makineye gelen ısı sayesinde şekillendirilir

Maşa Ne Amaçla Kullanılır?

Saç maşası, evde ve pratik bir şekilde saçı şekillendirmek için kullanılır. Maşaya sarılan saçın yönü ve plakanın neresine sarıldığı, sonuçta elde edilen şekli değiştirir. Bu sebeple aynı maşayı kullanarak farklı saç şekilleri elde etmek de mümkündür.

Maşa Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Saç tipine ve verilmek istenen bukle şekline bağlı olarak sayısız maşa modeli ile karşılaşmak mümkündür. Buna göre saç maşası hem ince ve kalın olarak hem de içerdiği materyale bağlı olarak sınıflandırılabilir. Saç maşasında en sık tercih edilen modeller ise seramik ve iyonik maşalar olarak kabul edilir. Bu tip maşalar saçı yakmadığı için sağlık bakımından oldukça avantajlı görülür.

Maşa Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Maşa satın alırken dikkat edilmesi gereken başlıca noktalar, maşanın saçı yakmaması ve doğru bukleleri oluşturabilmesidir. Bu sebeple maşa tercih ederken ince ve kalın ayrımının net bir biçimde yapılması gerekir. Saçın yanması ihtimaline karşı da ürün özellikleri titiz bir biçimde incelenmelidir.