Lazer Epilasyon aleti modelleri - En iyi ve en ucuz lazer epilasyon aletleri

Lazer epilasyon cihazları 1900'lü yılların sonlarına doğru kullanılmaya başlamıştır. Temel çalışma prensibi ise tüy köklerine lazer ışınları göndererek köklerin zayıflamasını sağlamaktır. Yöntemi kullanıp memnun kalan pek çok insan vardır.

Lazer Epilasyon Aleti Nedir?

Teknolojinin gelişmesi ile beraber lazer epilasyon konusunda da gelişmeler olmuştur. Artık evinizin konforunda bile lazer epilasyon yapma şansınız vardır. Bu cihazlar kıl köklerine çeşitli frekanslarda lazer ışınları gönderirler. Bu ışınlar sayesinde kıl kökleri zayıflar ve bir süre sonra da tamamen yok olur.

Lazer Epilasyon Aleti Ne İşe Yarar?

Lazer epilasyon sayesinde tüylerin kalıcı olarak yok edilmesi sağlanmaktadır. Lazer ışınları tek bir dalga boyu olarak gönderilmektedir. Kıla rengini veren pigmentler bu ışını çeker ve böylelikle kıl köklerinin zayıflaması gerçekleşir.

Lazer epilasyonların cilde herhangi bir zararı bulunmaz. Direkt kıl köküne etki eder ve bir süre sonra kıl kökleri tamamen yok olur. Kıl köklerinin tamamen bitme süresi ise kılın yapısına, cilt rengine, kıl rengine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bunun yanında uygulama esnasında tüm kıl kökleri aktif olmayabilir. Bu nedenle de uygulamaların birden fazla seans yapılması gerekmektedir.

Lazer epilasyon yaptırmayı düşünenlerin en az 1 ay öncesinden tüyleri kökünden almayı bırakması gerekmektedir. Aksi takdirde yapılan lazer işlemi işe yaramaz. Lazer epilasyondan önce jilet ile kısaltma yapılır ve sonrasında lazer işlemi uygulanır. Kısaltma işleminin yapılması ise lazer ışınları kılları yakarak acı hissedilmesine sebep olabilmektedir. Bu nedenle kısaltılma yapılması oldukça önemlidir.

Lazer Epilasyon Aleti Nasıl Kullanılır?

Günümüzde pek çok farklı modelde lazer epilasyon aleti bulunmaktadır. Bu aletler kullanılacağı yerlere göre değişkenlik gösterir. Lazer epilasyon aletlerinin son zamanlarda evde kullanılan modelleri de piyasaya sürülmüştür. Bu aletler yalnızca siz kullanacağınız için hem daha hijyenik hem de daha konforludur.

Evde kullanılan epilasyon aletleri de diğerleri kadar etkilidir. Bu cihazları kullanarak istenmeyen tüylerden sonsuza kadar kurtulabilirsiniz. Lazer epilasyon aletleri kullanılmadan önce tüylerin jilet ile kısaltılması gerekir. Sonrasında epilasyon yapılacak yere soğutucu ve kayganlaştırıcı bir jel sürülür. Bu jel tabakası cildinizin lazer ışınlarından etkilenmesini de önleyecektir. Sonrasında ise kıl köklerine lazer ışınlarının gönderilmesi işlemi yapılır.

Lazer epilasyon uygulamalarında etkinin görülmesi kişiden kişiye değişmektedir. Çünkü kişilerin kıl kökü yapısı, kıl rengi gibi etkenler farklılık göstermektedir.

Lazer Epilasyon Her Bölge İçin Kullanılır mı?

Lazer epilasyon işlemi vücudun her bölgesinde rahatlıkla kullanılabilir. Sadece eğer yüz bölgesinde kullanacaksanız gözlerden uzak tutulması gerekmektedir. Lazer epilasyon işleminden önce tüyler kesinlikle kökünden alınmamalıdır. Yalnızca kısaltma işlemi yapılabilir.

Lazer Epilasyon İşleminden Önce ve Sonra Nelere Dikkat Edilmelidir?

Lazer işlemi yapıldıktan sonra herhangi ekstra bir koruma sağlamanıza gerek yoktur. Sadece lazer epilasyon yaptırdığınız bölgeye güneşin zararlı ışınlarından korunmak amacı ile güneş kremi sürmeniz önerilmektedir. Eğer bu işlemi yapmazsanız lekelenmeler meydana gelebilir.

Lazer epilasyonu yüz bölgesine yaptıracaksanız yüzünüzde herhangi bir ürün bulunmaması gerekir. Eğer varsa da temizlenmesi gerekmektedir. Eğer lazer epilasyondan önce cildinizde makyaj malzemeleri olursa bu durum da lekelenmelere sebep olabilir.

Lazer epilasyon son zamanlarda çok fazla tercih edilmektedir. Çünkü insanlar uzun süreler istenemeyen tüylere zaman ayırmak istemezler. Lazer epilasyon tüyler için kesin bir çözüm sağlar.