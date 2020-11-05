Laptop Soğutucu fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli laptop soğutucu modelleri ve tavsiyeleri

Laptoplar günümüzde birçok işin bilgisayarlar aracılığı ile halledilmesi nedeniyle çok fazla kullanılmaktadır. Zaman içerisinde birçok farklı nedenle çok çeşitli laptop sıkıntıları ortaya çıkabilmektedir. Laptop sorunları arasında en çok görülen laptopların ısınmasıdır. Isınan laptopların genel olarak çalışması, işlemleri yerine getirme hızları azalmıştır. Bu noktada devreye laptop soğutucuları girmektedir.

Laptop Soğutucu Nedir?

Diz üstü bilgisayarların alt tarafında fanlı ve tabakalı olarak yerleştirilmiş sistemlerdir. Bu sistemler ile laptoplar kullanılırken yüksekte kalır ve fanında yardımıyla ısınma sorunu çözülür. Laptopların masa üzerinde ya da diz üzerinde kullanılmaları sırasında sıcak hava dışarı atılmakta zorlanır bu noktada laptop soğutucular devreye girer.

Laptop Soğutucu Ne İşe Yarar?

Laptop içerisinde bulunan fanlara ek olarak laptop soğutucular bilgisayara taze hava sağlamaktadır ve ekstra serinlik sağlamlık katadır. Laptop içinde de alanın dar olmasıyla oldukça küçük bir fan bulunmaktadır. Laptop soğutucular ise fanların yetersizliğine destek vererek laptopun ısınmasını önler.

Laptop Soğutucu İşe Yarar mı?

Laptop soğutucuların kullanılması laptopu ısınanlar için katkıları şunlardır:

Laptopun performansını genel olarak arttırmaktadır.

Oyunlarda FPS artışını sağlamaktadır.

Isı sebebiyle oluşan ana kart arızalarını giderir.

HDD yanmalarının önüne geçer.

Yatak üstünde kullanımlar sırasında ısı alışverişini hızlandırır.

Laptop Soğutucu Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Laptop soğutucularını laptop büyüklüğüne uygun olarak almak gerekmektedir. Laptop soğutucusu fanların ısı çıkışına gelmesine dikkat edilmelidir.

Fanın dönme hızı ne kadar çok olursa o kadar fayda sağlanacaktır. Bu sebeple 1000 RPM hızdan daha aşağıda hızı olan fan soğutucularını kullanmamak gerekmektedir.

Bazı soğutucuların çalışmalarını sağlayan gücü USB kullanılarak laptoptan alır fakat bu durum USB girişi az olan laptoplar için dezavantajdır. Laptop soğutucunun güç kaynağı ise bir adaptör olmalıdır.

Fan soğutucularının yeri işlemci ve ekran kartına yakın olmalıdır. En sık ısınan iki birim olan işlemci ve ekran kartı bir fan soğutucunun soğutabilmesi için yeri kolaylıkla değiştirilebilen bir fan soğutucusuna sahip olmayı gerektirmektedir. Genel olarak işlemcilerin ve ekran kartlarının yerleri laptoptan laptopa değişebildiği için laptop soğutucunun yeri değiştirilebilir olmalıdır.

Laptop soğutucusunun yapıldığı malzeme plastik olmamalıdır. Plastik yerine metal kasalı ya da alüminyum kasalı modeller kullanılmalıdır.