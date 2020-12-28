Kahve Makinesi modelleri - En ucuz ve kaliteli kahve makineleri

Yenilikçi teknolojiyle üretilen espresso makinelerinde aroma ve damlama durdurma fonksiyonu var. Kapasitesi 1 - 1.5 litre arasında değişen kahve makineleri sadece evlerde değil ofislerde de sıklıkla tercih ediliyor. Beğenilen ürünler önce favorilere sonra sepete eklenerek dakikalar içerisinde sipariş edilebilir. Stokta olmayan makineler için ''gelince haber ver'' butonuna tıklayan alıcılar ürünler hakkında daha fazla bilgi almak için kullanıcı yorumlarını okuyabilir.

Kahve Makinesi Nedir?

Kahve makinesi, su ve kahve için iki ayrı hazneden oluşan, tam otomatik kahve pişirme araçlarıdır. Daha uygun fiyatlarla satışa çıkarılan yarı otomatik çeşitleri de mevcuttur.

Kahve Makinesi Ne İşe Yarar?

Kahve makineleri espresso, mocha ve kapsül kahvelerin sadece birkaç dakika içerisinde hazırlanmasını sağlar. 1.5 litrelik geniş haznesi sayesinde tek seferde 8 ile 10 fincan kahve pişirir. Türk kahvesi de yapabilen bu makinelerin termosu kahvelerin uzun süre sıcak ve taze kalmasını sağlıyor.

Kahve makineleri ev ve ofislerin dışında kafe ve otel gibi işletmelerde de sıklıkla kullanılmaktadır.

Kahve Makinesi Nasıl Çalışır?

Kahveler hazır olduğunda hem sesli hem de ışıklı uyarı veren makinelerin kullanımı oldukça pratiktir. Tam otomatik makinelerin üstünde, her kahve için ayrı bir tuş bulunuyor. Cihaz ile birlikte gönderilen kullanım kılavuzuna bakılarak kahve makinesinin özellikleri hakkında kapsamlı bilgi alınabilir.

En Ucuz ve Kaliteli Kahve Makineleri Neler?

1- Aroma Fonksiyonlu Kahve Makineleri

Aroma fonksiyonu dışında manuel demleme ayarı da bulunan kahve makineleri, 2020 yılının en çok sipariş edilen ürünleri arasında yer alıyor. Otomatik kapanma özelliği sayesinde güvenli kullanımlar için idealdir ve filtre tutucu kısmı çıkarılabilir. Su tankı da çıkarılabildiği için temizlenmesi oldukça kolaydır. Özellikle kalabalık ofis ortamlarında ve kafelerde kullanılan bu makineler tek seferde 10 fincan kahve yapabiliyor.

Sıcak tutma özelliği ve su göstergesi de bulunan kahve makineleri peşin fiyatına taksitle satın alabilir. Kredi kartı kullanmayan alıcılara ise kapıda ödeme ve EFT / Havale ile ödeme seçenekleri sunuluyor.

2- Öğütücülü Kahve Makineleri

Çok fonksiyonlu kahve makineleri tıpkı aroma fonksiyonlu makineler gibi tam otomatiktir. Kahvenin çeşidine göre gösterge panelinde ısı değerleri ayarlanabilir. Gösterge paneli dokunmatik olduğu için çekirdekler öğütüldükten sonra yapılmak istenen kahve bu ekrandan kolayca seçilebilir. Enerji tasarrufu sağladığı için de büyük bir rağbet oranıyla satın alınan bu cihazların garanti süresi 2 yıldır. Şık ve ergonomik tasarımıyla her yerde rahatlıkla kullanılabilir.

3- Çelik Kahve Makineleri

Paslanmaz çelikten imal edilen kahve makinelerinde de birçok yeni özellik var. Bu makineleri diğer modellerden ayıran özelliklerden biri hem elde hem de bulaşık makinesinde yıkanabiliyor olması. Süt haznesi çıkarılabildiği için kullanımı da temizliği kadar kolaydır.

4- Baharat ve Kahve Öğütücüleri

Avrupa ve Amerika'dan sonra Türkiye'de de çok satanlar listesine girmeyi başaran baharat ve kahve öğütücülerin haznesi ve gövdesi çeliktir. En sert kahve çekirdeklerini bile saniyeler içerisinde öğütür ve pişirilmeye hazır hale getirir. Diğer makinelere oranla daha ucuz olan baharat ve kahve öğütücüleri alışveriş kredisi kullanılarak da sipariş edilebilir.

Uygun fiyat garantisiyle satışa çıkarılan diğer kahve makineleri: Tam otomatik espresso makinesi, kapsüllü kahve makinesi ve cam sürahili kahve makinesi.