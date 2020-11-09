Kablosuz Mouse fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli bluetooth fare çeşitleri ve tavsiyeleri

Kablosuz Mouse, pek çok kişinin kullanım kolaylığı sebebiyle tercih ettiği bir üründür. Kablo bağlantısına gerek duymadan herhangi bir bilgisayara takılabilen Kablosuz Mouse, farklı şekil ve renkleriyle ortamlara ve bilgisayarlara da uyum sağlamaktadır.

Kablosuz Mouse Nedir?

Kablosuz Mouse, Mouse bağlantısı için kablo yerine USB bağlantısı kullanır. Bu sebeple bağlantısı ve kullanımı kolaydır. Her USB ve Mouse birbirine özel olduğu için başka bir USB bağlantısı aynı Mouse için kullanılamamaktadır.

Kablosuz Mouse özellikle çok oyun oynayan, bilgisayarı dış ortamlarda da sıklıkla kullanan bireyler için tercih edilir. Çantada yer kaplamaması, oyun esnasında kabloya takılmaması adına kablosuz Mouse tercih edilmektedir.

Kablosuz Mouse Ne İşe Yarar?

Kablosuz Mouse, ellerin yönlendirmesiyle ekranda hareket ederek istenilen hareketlerin yapılmasını sağlar. Kablolu Mouse ile aynı görevi yerine getirir ancak aralarındaki tek fark bilgisayara nasıl bağlandığıdır. Ayrıca Mouse işaretçisinin hızı da değişiklik gösterebilmektedir.

Kablosuz Mouse Nasıl Kullanılır?

Kablosuz Mouse kullanımında USB bağlantısı gereklidir. Bilgisayara takılacak olan USB, genellikle Mouse’un arkasında yer alır. Gözle görülür yerde olmayan Mouse bağlantısını sağlamak için pil kısmını açmak gerekebilir. Tozlanma veya düşmeye karşı pillerin yanında USB için yapılmış özel bölümler bulunabilmektedir. Çip kısmı bilgisayarın USB bölümüne takıldıktan ve Mouse açıldıktan sonra kullanıma başlanabilir.

Kablosuz Mouse Ne Amaçla Kullanılır?

Kablosuz Mouse diğer Mouselar yerine daha kolay bir taşınmaya sahiptir. Çantalarda fazla yer kaplamaz. Seçilen boyutlara göre daha küçüklerini de bulmak mümkündür. Özellikle laptoplarda işaretçinin kullanımında zorlanan kişiler bir Mouse yardımıyla bu sorunu çözebilmektedir.

Kablosuz Mouse Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Kablosuz Mouse modelleri ve çeşitleri üretici firmalara göre değişiklik göstermektedir. Her bütçeye uygun şekilde bulunabilirler. Herkesin zevkine uyum sağlayacak çeşit, desen ve modeller bulunur. Bu sebeple bireysel olarak seçim yaparak hem bilgisayara hem de ortamlara renk uyumu sağlayacak Mouselar alınabilir. Ayrıca farklı renklerde ışıklandırılma yapılmış ürünler de tercih edilebilmektedir.

Kablosuz Mouse Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kablosuz Mouse satın alınırken Mouse büyüklüğü önemlidir. Ellerin en rahat ettiği boyuttaki Mouseları tercih etmek gerekir. Ayrıca Mouse arkasında açma ve kapama düğmesi olup olmadığı kontrol edilmelidir. Düğme eksikliği durumlarında piller boşa harcanarak daha kolay bitmektedir.

Mouse ve çip uyumunun mutlaka kontrol edilmesi gerekilir. Çip ve Mouse birbirine özel üretildiği için çipin kaybolacağı durumlarda yeni bir Mouse alınması gerekir. Bir önlem olarak çip girişinin pil bölümünde ve kapalı biçimde olması tercih edilebilmektedir.