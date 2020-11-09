Jeneratör fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli jeneratör çeşitleri ve tavsiyeleri

Jeneratörlerin tarihi 1831 yılına kadar uzanmıştır. İlk jeneratör nötr malzemeden yapılmış bir tüpten oluşmaktadır. Günümüzde ise gelişen teknoloji ile pek çok alanda kullanılmakta ve pek çok çeşidi bulunmaktadır.

Jeneratör Nedir?

Jeneratör mekanik enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesini sağlayan makinelerdir. Yanmalı motorlar, buhar motorları, türbinden düşen su ve bir elektik motoru mekanik enerji kaynağı olarak bilinmektedir.

Jeneratörler genellikle şafttan elde edilmektedir. Elektrik enerjisi elde ederek elektriğin olmadığı zamanlarda evlerde, iş yerlerinde ve her mekanda kullanılabilir. Portatif jeneratörler dizel yakıt ile veya gaz ile çalışabilir. Bu sayede belirli bir süre elektrik elde edebilirler. Ayrıca sahip olduğu güç ile evlerdeki buzdolabı, televizyon gibi ev aletlerini çalıştırabilir.

Jeneratör Ne İşe Yarar?

Evlerde veya iş alanlarında aniden elektriklerin kesilmesi büyük sıkıntılara neden olabilir. İş yerlerinde işlerin yarım kalması elektrik kesintileri zamanında sıklıkla yaşanmasından dolayı jeneratörler sıklıkla tercih edilmektedir. Günümüzde pek çok alanda jeneratörler bulunmaktadır. Diğer yandan jeneratörler özellikle elektrik bulunmayan şantiyelerde çalışan müteahhitler ve işçiler için çok önemlidir. Yedek iklim jeneratörleri şiddetli iklim veya hava koşullarının hüküm sürdüğü bölgede yalayan kişiler için iyi bir yatırım olmaktadır.

Jeneratör Çeşitleri Nelerdir?

Jeneratörlerde pek çok çeşit bulunmaktadır. Jeneratör çeşitleri şunlardır:

- Benzinli jeneratör

- Dizel jeneratör

- Biyo-dizel jeneratör

- Emulsilfiye jeneratör

- Propan gazlı jeneratör

- Doğal gazlı ve hidrojen Jeneratörler

Jeneratör Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Jeneratör seçiminde başlıca yol gösterecek olan başlıca teknik değerlerin bilinmesi ve göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Böylece evlere veya iş yerlerine alınan jeneratörler için doğru seçim yapılabilir.

Teknik Jeneratörün kullanılan alanda enerji kaybetmeden çalışabilmesi için satın alınmadan önce gücün tespit edilmesi gerekmektedir. Özellikle bir uzmandan cihazların veya makinelerin değerlerinin tespitinin yapılması beklenen verim açısından çok önemlidir.

Diğer dikkat edilmesi gereken husus ise kullanılacak alanlardır. Kullanım alanlarına göre farklı yapıt tiplerinde jeneratör bulunmaktadır. Fakat evler ve konutlar için dizel jeneratörlerin seçilmesi enerji sürekliliği bakımından çok önemlidir. Ayrıca dizel yakıtının parlayıcı özelliğinin bulunmaması nedeniyle sabit alanlarda kullanılması tercih edilmektedir.