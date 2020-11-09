İşlemci Cpu fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli bilgisayar, laptop ve server işlemcisi modelleri ve tavsiyeleri

Bilgisayarlar tüm donanımsal özelliklere sahiptir. Fakat CPU olmadan bir bilgisayarın çalışması imkansızdır. Bu nedenle bilgisayar satın alırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta CPU işlemciler olmaktadır.

İşlemci CPU Nedir?

Bilgisayarların işletim sistemini ve diğer programların çalışabilmesini sağlayan, aynı zamanda veri akışını kontrol ederek veriyi işleyen donanım birimine Merkezi İşlemci Birimi yani CPU adı verilmektedir. Buna kısaca işlemci de denilmektedir. CPU'lar bilgisayarların en önemli parçasıdır. Transistor olarak adlandırılan yarı iletken malzemeden oluşmaktadır.

İşlemci CPU Ne İşe Yarar?

İşlemciler kendisine verilen tüm komutları yerine getirirler. Yazılım ve donanım arasında sürekli bağlantıyı sağlar ve tüm donanım birimlerini yönetirler.

İşlemcilerin üretilmesinin amacı kendisine verilen komutları yerine getirmesidir. Bilgisayarda bulunan her işlemi yerine getiren CPU'nun matematiksel ve mantıksal işlemlerini yapan birime ise ALU denmektedir. Bu verilen komutlar ikiye ayrılır. Bunlar matematiksel ve mantıksal komutlardır. Bu komutların yerine getirilmesi için transistörlerden elektrik sinyalleri geçerek toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi matematiksel işlemlere dönüştürülür.

İşlemci CPU Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

İşlemci alırken dikkat edilecek pek çok kriter bulunmaktadır. İşlemci CPU satın almadan önce özellikle bütçe belirlenmesi gerekmektedir. Bunun dışında işlemci satın alınırken dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

- İşlemci alırken karşılaştırma yapmak oldukça önemlidir.

- İşlemci CPU satın almadan önce kullanıcı yorumlarına dikkat edilmesi gerekir. Yaşanan tecrübeler karar verme aşamasında yol gösterici olmaktadır.

- İşlemciler hakkında inceleme içerikleri bulunmaktadır. Alınacak işlemcinin çeşitli koşullarda test edilerek verilen sonuçlar incelenebilir.

- Yeni nesil teknolojiler her zaman daha verimli çalışmaktadır. İşlemci satın alınmadan önce kaçıncı nesil olduğuna da dikkat edilmesi gerekmektedir.

- Soket yapısı dikkat edilmesi gereken diğer bir husustur. İşlemci ve ana kart uyumluluğu için soket yapısı çok önemlidir. Kullanıcıların işlemcileri soket yapısı ana kart soket yapısı ile uyumsuz olması durumunda işlemcinin çalışması mümkün değildir.

- İşlemci satın alırken dikkat edilecek olan diğer bir husus yonga setidir. Yonga setinin uyumsuz olduğu durumlarda soket yapısı ve PİN sayısının bir önemi kalmamaktadır.

- İşlemci hızı işlemcinin görevi yerine getirme süresidir. Bu nedenle İşlemci CPU satın alırken işlemci saat hızı dikkat edilmesi gereken noktalardan birisidir.