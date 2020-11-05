Hoparlör fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli hoparlör modelleri ve tavsiyeleri

Hoparlör, ses artırmaya yarayan bir cihazdır. Fransızca "haut-parleur" sözünden gelmektedir. Türkçesi "yüksek konuşur" anlamındadır. Düşük frekansta seslerin artırılarak istenilen alana kadar duyulmasını sağlar. En basit örneğiyle cep telefonunda sesin rahatlıkla duyulmasını sağlayan bir hoparlör bulunuyor.

Hoparlör Nedir?

Ses sistemlerinden gelen elektrik dalgalarını sese çevirip, istenilen seviyeye yükselten alete hoparlör denir. Kısaca sesi yükseltme olarak tanımlayabilirsiniz.

Hoparlör içindeki sistem sayesinde hem sesi yükseltiyor hem de istenilen seviyelere getirilmesini sağlıyor. üzerindeki ses ayarlama düğmesiyle sesi istenilen seviyeye getirebiliyorsunuz.

Hoparlör Ne İşe Yarar?

Hoparlör, ses sistemlerinden çıkan sesin duyulmasını sağlarlar. Ses sistemlerinde oluşan sesler kulağın duyamayacağı kadar düşük frekanstadır. Ancak kulaklık takarsanız duyabilirsiniz. Entegre veya harici hoparlör kullandığınızda, hoparlör bu ses sistemindeki elektrik dalgalarını sese çevirip, ayarlama düğmesiyle istenilen seviyeye getirmenizi sağlıyor.

Hoparlör Nasıl Kullanılır?

Hoparlörler cihazlara entegre olduğu gibi harici olarak da takılabiliyor. Örneğin, radyo, televizyon, telefon, org gibi cihazlarda hoparlör entegredir. Siz cihaz üzerindeki düğmeden sesin seviyesini ayarlayabiliyorsunuz.

Müzik, ses yayınlarında ortamın kapasitesine göre hoparlörleri ses sistemlerine bağlıyorsunuz. Örneğin düğün salonlarında, mitinglerde ses sistemine, evde bilgisayarınıza hoparlörü ara bağlantı kablosuyla bağlıyorsunuz. Hoparlörün çalışması için elektriğe bağlı olması gerekiyor.

Hoparlör Ne Amaçla Kullanılır?

Hoparlör sesin belirli bir alanda kişi/kişiler tarafından duyulmasını sağlamak amacıyla kullanılır. Bilgisayarınıza taktığınız hoparlörle daha iyi müzik dinlemek, film izlemek amacıyla kullanıyorsunuz.

Mitinglerde, düğün salonlarında, konferanslarda, toplantılarda sesin ortamda bulunan herkes tarafından rahatlıkla duyulması amacıyla kullanılıyor.

Hoparlör Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Hoparlörler iç ve dış alan kullanımlarına göre farklılıklar gösteriyor. Dış ortamlarda kullanılan hoparlörler daha büyük ve güçlüdür. Hoparlörlerin tek, 2, 3 ve 4 yollu olmak üzere 4 modeli bulunuyor. Bu modelleri içinde barındıran farklı çeşitleri bulunuyor. Bunlar;

1- Kabin

2- Duvar

3- Taban

4- Taşınabilir

5- Subbbass

6- Aktif/pasif hoparlörler olarak ayrılıyorlar.

Hoparlör Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Hoparlör satın alırken öncelikle kullanım amacı belirlenmelidir. Küçük bir alanda bilgisayar veya televizyona bağlanacaksa ihtiyacınıza yanıt verecek bir modeli seçmelisiniz.

Hoparlörün kasası, kalitesinin anlaşılması için bir fikir verebilir. Kasada kullanılan malzemenin kaliteli ahşaptan yapılması önemlidir. Sesin net çıkmasını sağlar. Sesi açtığınızda sesin dağılmaması, net ve pürüzsüz çıktığından emin olun. Sesi dinleme işlemini sessiz bir ortamda yapın. Ses sistemine sahip bir hoparlör alacaksanız hepsini tek tek kontrol edin.