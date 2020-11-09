Harici Harddisk fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli harici harddisk modelleri ve tavsiyeleri

Bilgisayar içerisindeki sürücü verilerinin toplanması için harddisk kullanılır. Bir yerde bilgisayarların beyni veya kalbi olarak da nitelenebilecek olan hard diskler, bilgisayarların çalışabilmesi için büyük bir öneme sahiptir. Günümüzde ise harici harddisk seçenekleri ortaya çıkmış durumda ve çok daha büyük kolaylık sağladığını söylemek mümkün.

Harici Harddisk Nedir?

Harici harddisk taşınabilir harddisk anlamına gelmektedir. Bilgisayarın içerisinde sabit olarak bulunan harddiskten bir farkı yoktur. Aynı görevi görür ancak taşınabilir özelliğe sahiptir.

Harici Harddisk Ne İşe Yarar?

Bilgisayarların daha sağlıklı şekilde çalışabilmesi için verilerin depolanması konusunda harici harddiskler değerlendirilir. Özellikle taşınabilir olması sayesinde gerekli olan özellikler birçok farklı yere götürülebilmektedir. Böylece birçok değişik bilgisayar üzerinden rahatlıkla gerekli veriler kullanılabiliyor.

Harici Harddisk Nasıl Kullanılır?

Harici harddisk bilgisayarda gerekli kablolar vasıtasıyla bağlanmak suretiyle kullanılır. Bilgisayarın donanım kısmında sabit olmadığı için, rahatlıkla takıp çıkarılabilir. Harddisk bağlandıktan sonra bilgisayarı açmak ve gerekli verilere ulaşım sağlamak yeterlidir.

Harddisk Ne Amaçla Kullanılır?

Bilgisayar üzerinde çalışırken bazen gerekli olan donanım içerisindeki verileri başka yerlere götürmek gerekebilir. İşte böyle durumlarda taşınabilir özelliğe sahip olan harici harddisk kullanılmaktadır. Bu sayede bir nevi bilgisayar başka yerlere hard disk üzerinden götürülebilir ve rahatlıkla başka bilgisayar üzerinden kullanım imkanı sağlanabilir. Yani kişinin bilgisayarında bulunan tüm veriler kayıtlı bir şekilde depolanarak harici hard disk ile beraber başka bilgisayarı götürüp taşınabilir.

Harici Harddiski Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Günümüzde büyük bir kolaylık sağlamış olan harici harddisk çeşitleri, farklı özellikleri üzerinden değerlendirme imkanı tanıyor.

- USB 3.0 4 TB harici harddisk

- Portatif 5 TB harici harddisk

- USB 3.1 harici harddisk

Bu şekilde donanım açısından farklı özellikleri ile beraber pek çok harici harddisk bulunmaktadır.

Harici Harddisk Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Harici harddisk alırken bazı özelliklerine dikkat etmek gerekir.

- Mutlaka kapasitesi ihtiyaca uygun olmalıdır.

- Rahat taşıma konusunda fiziksel boyutları ön planda olmalıdır.

- Disk dönüş hızına bakılmalıdır.

- USB desteğine bakılmalıdır.

- E-sata özelliğine dikkat edilmelidir.

- Firewire bağlantısı olmalıdır.

Bütün bunlar doğrultusunda aynı zamanda güvenilir markalar ve uygun fiyat rölesinden tercih yapmak önemlidir.